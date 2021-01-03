AK Parti son seçim anketi sonuçlarını açıkladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Kanal 7 ekranlarında Mehmet Acet'in sunduğu 'Başkent Kulusi' programına konuk oldu. Hamza Dağ programda gündeme dair gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Hamza Dağ son anket sonuçları ve CHP'nin anketlerle ilgili yapmaya çalıştığı algı operasyonu hakkında çok konuşulacak açıklamalar yaptı.

Hamza Dağ'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

CHP yönetiminin başörtüsü konusunda Fikri Bey'in yapmış olduğu açıklamaya karşı yaptığı açıklama samimi bir açıklamamı? Siyasi takiyyecilik sadece başörtüsü konusunda değil HDP ve PKK konusunda da CHP'de net bir şekilde bunu görüyoruz.

"Bu işte takiyye"

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının samimiyetini sorguluyorum. Başörtüsü tartışması olmuş Fikri bey bir açıklama yapmış. Ve İstanbul'da bir açılış yapılıyor ve bu açılışa bir parti meclisi üyesi katılmış. Bu zamana kadar hiç bir açılışa davet edilmiş mi bu kişi. Herkes kask takmış onda yok. Bu işte takiyye.

CHP'nin kodlarında ülkeyi oligarşi ile yönetmek gibi bir gerçek var. CHP toplumda sayıca çok olmamasına rağmen vesayet kurumlarıyla bu ülkeyi yıllarca yönetti. Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi yerli ve milli bir muhalefeti de zaman içinde oluşturmak iktidar partisi ile vesile olacak.

'Bu meseleyi zihinlerinde bitirsinler"

Bizim için esas olan gerçekten samimi olan bu mesele bizim kendi bizzat yaşadığımız bizim kendi meselemiz. Hiçbir geriye dönüş olmadı bu meseleyi çözen iktidarın ülkeyi ileriye götürdüğünü göstermesi bizim için yeterli. İrticacı dediklerinin savunma sanayisinde getirdiği nokta, yapmış oldukları yollarla, sağlık alanlarındaki gelişmelerde gelinen noktanın görülmesi bizlere yeter.

Kendi etrafımızda da partimizde akrabamızda da başörtülüsü de başı açığı da var. Bu meseleyi kendi zihinlerinde bitirsinler bakın o zaman bu konu gündeme geliyor mu.

Anket tartışmaları

Anketler eğer birileri tarafından sürekli kamuoyuna pompalıyorsa bu anketlerden bir takım medet umma konusu söz konusudur. Anket özelliği sizin parti olarak yeni yol haritanızı ortaya koyar. Bazı anket firmaları bir takım anketler kamuoyuna sunuyorlarsa üzerinde oynanmıştır.

Ben şunu çok net söyleyeyim bizim bugün oy oranı yönünden bir problemimiz söz konusu değil. Sadece oy oranlarını değil yapacaklarımızın ve yaptıklarımızın sonuçlarını değerlendiriyoruz.

Mesela Ali Erbaş'ın hutbesi ile ilgili yaptığımız bir araştırma da vardı çok konuşulmuştu yüzde 75'e yakın çıkmıştı sonuç. Bu ülkenin yüzde 71'i manevi duygularda yüzde 90'ı da milli konularda birlik olmasını biliyor.

Özgür Özel ile anket tartışmaları

O ankette başkalarının oy oranını söylemekten ziyade kendiniz nesiniz onu söyleyin. Söylemedi de. Hiçbir anket çalışmasında protesto oy ve cevap yok şeklinde bir sonuç kullanılmaz. Siz 48 milyon içinden 24 milyon küsür oy olmanız gerekiyor. Bu sonuçta da muhalefeti hiç söylemeyerek AK Parti'nin sözde aldığı oyu gösteriyorsunuz.

Son anket sonuçları! CHP'nin gerginliğinin iki sebebi

Bizde sonuçlar 24 Haziran'daki tablo ile üç aşağı beş yukarı hemen aynı duruyor. CHP'deki gerginliğin sebebinin bu olduğunu düşünüyorum.

Bizim eskiden genel başkanlık yapmış isimler biliyorsunuz ayrıldı parti kurdu. Ama bunlar bir şey yapamadı. Sonuçlar öyle. Ancak CHP'den ayrılanların ise yaptıkları ve yapmakta olacakları şeyler var biz bunları görüyoruz anketlerde. Türkiye'deki ikinci partinin değişimini sağlayacak bir sonuç söz konusu. Gerginliğin bir sebebi de bu.