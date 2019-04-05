AK Parti son oy farkını açıkladı!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İnsan Yavuz, seçim sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ali İhsan Yavuz'un açıklamalarından satırbaşları:

Biz bugüne kadar sizleri, kamuoyunu hiç yanıltmadık. Olanı söyledik. Dedik ki, gerçek ortaya çıksın. Herkes de sonucu bilsin ve kabullensin. Kim hangi partiye oy vermişse, o oy oraya kaydedilsin dedik.

AK Parti lehine geçen oy sayısı 13 BİN 969

AK Parti lehine yazılan oy miktarı 11 bin 109 demiştik dün. Bugün AK Parti lehine kayda geçtiği sayı 13 bin 969 olmuştur.

Fark 18 binin altına indi

AK Parti ile CHP arasındaki oy farkı şu anda 18 binin altına indi. 29 binlerden 18 binin altına inen bir farktan bahsediyoruz.