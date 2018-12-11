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AK Parti Sivas ilçe belediye başkan adayları 2019 yerel seçim

AK Parti Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Sivas belediye başkan adayını açıkladı. AK Parti Suşehri belediye başkan adayı, AK Parti Şarkışla belediye başkan adayı, AK Parti Koyulhisar belediye başkan adayı, Akıncılar AK Parti belediye başkan adayı, AK Parti Gölova belediye başkan adayı son dakika açıklandı mı? AK Parti Sivas ilçeleri belediye başkan adayıları son durum.

11 Aralık 2018 Salı 10:30
AK Parti Sivas ilçe belediye başkan adayları 2019 yerel seçim

AK Parti Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Sivas belediye başkan adayını açıkladı. AK Parti Suşehri belediye başkan adayı, AK Parti Şarkışla belediye başkan adayı, AK Parti Koyulhisar belediye başkan adayı, Akıncılar AK Parti belediye başkan adayı, AK Parti Gölova belediye başkan adayı son dakika açıklandı mı? AK Parti Sivas ilçeleri belediye başkan adayıları son durum.

AK Parti Sivas ilçe belediye başkan adayı son dakika. AK Parti 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde de sandıktan başarıyla çıkmak istiyor. MHP ile yerel seçimlerde ittifak arayışına girilmiş ancak, yerel seçimlerde ittifak yapılmayacağı açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yeniden bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin görüşmesinde ittifak için yeniden karar kılındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ittifak çerçevesinde AK Parti belediye başkan adaylarından 74 adayı açıkladı. 

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan listeye göre, AK Parti Ankara'da Mehmet Özhaseki, İzmir'de Nihat Zeybekçi, Yozgat’da Celal Köse, Ağrı’da Savcı Sayan, Aksaray’da Enver Dinçer, Bilecik’de Nihat Can, Kars’da Ensar Erdoğdu, Siirt’te Ali İlbaş, Van’da Necdet Takva’yı aday gösterdi.

AK Parti Sivas belediye başkan adayı kim oldu?

AK Parti'nin açıklanan belediye başkan adayları arasında Sivas belediye başkan adayı da var. AK Parti Sivas belediye başkan adayı Hilmi Bilgin oldu. AK Parti'nin Sivas ilçe belediye başkan adayları önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Sivas belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti adayı Sami Aydın % 58

BBP adayı Doğan Ürgüp % 30

Akıncılar belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 40

CHP % 30

MHP % 27

Divriği belediye seçim sonuçları 2014

CHP % 48

AK Parti % 42

MHP % 8

Gölova belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 62

Bağımsız % 24

SP % 6

MHP % 3

Gürün belediye seçim sonuçları 2014

MHP % 60

AK Parti % 34

CHP % 3

İmranlı beleye seçim sonuçları 2014

MHP % 39

CHP % 34

AK Parti % 24

Kangal belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 47

BBP % 32

MHP % 14

Koyulhisar belediye seçim sonuçları 2014

MHP % 59

AK Parti % 37

Suşehri belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 61

BBP % 24

MHP % 11

Şarkışla belediye seçim sonuçları 

AK Parti % 46

BBP % 41

MHP % 6

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 10:30
  1. Aksaray
  2. Yozgat
  3. Van
  4. Siirt
  5. Kars
  6. İzmir
  7. Bilecik
  8. Aydın
  9. Ankara
  10. Ağrı
  11. AK Parti Sivas ilçe belediye başkan adayları 2019 yerel seçim
  12. AK Parti Suşehri belediye başkan adayı
  13. AK Parti Şarkışla belediye başkan adayı
  14. AK Parti Koyulhisar belediye başkan adayı
  15. Akıncılar AK Parti belediye başkan adayı
  16. AK Parti Gölova belediye başkan adayı son dakika açıklandı mı?

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