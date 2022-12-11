AK Parti sıralarından Mansur'a had bildiren cevap! "Biz sizin talebeniz değiliz?"

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CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın egoist tavırlarına AK Parti sıralarından tokat gibi bir cevap geldi.

AK Partili Meclis Üyesi Metin Akdemir, gündem maddesinin görüşülmesini keyfi şekilde engelleme çalışan Yavaş'a, "Senin bizden bir tık yukarıda oturman bizi azarlamanızı gerektirmez. Bize emir vermenize gerek yok. Biz sizin talebeniz değiliz." dedi.

Araya giren Mansur Yavaş, "Azarlamıyorum, emir de vermiyorum." ifadesini kullandı.

CHP'li Yavaş'a cevap vermeyi sürdüren Akdemir, "Diyorsunuz ki 'meclisi ben yönetiyorum' Hayır yönetemiyorsunuz. Bizi niye dinemiyorsun sayın başkan. Biz talebe miyiz? Benim bu üslubum doğru mu? Bizi susturarak bu hale getiriyorsunuz. Niye bizi susturuyorsunuz?" ifadeleri ile karşılık verdi.