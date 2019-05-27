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AK Parti şimdiden düğmeye bastı! 300 avukata sandık nöbeti

AK Parti, 23 Haziran’daki İstanbul seçiminde olası usulsüzlük ve hırsızlıklara müdahale etmeleri için 300 avukata eğitim veriyor. Eğitim özellikle 31 Mart’ta iptale neden olan vakalar üzerinden veriliyor. Özellikle amblemin üzerine mühür basılan pusulaların geçerli sayılmaması AK Parti’de oy kaybına yol açmıştı. Avukatlar sandık görevlileri ve müşahitlere de aynı eğitimi verecek.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 06:31
AK Parti şimdiden düğmeye bastı! 300 avukata sandık nöbeti

AK Parti, İstanbul'da 31 Mart seçimlerinde yaşanan ve YSK'nın "seçimin yenilenmesi" kararına dayanak oluşturan sandık usulsüzlüklerinin tekrarlanmaması için gerekli önlemleri alıyor. Yapılan incelemelerde Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım'a verilen binlerce oyun geçersiz sayıldığı ortaya çıkmıştı. Birleştirme tutanaklarındaki kaydırma ve sözde hataların tespit edilmesiyle, iki aday arasındaki fark Yıldırım'ın lehine hızla kapanmıştı.

300 avukat eğitecek

Aynı usulsüzlüklerin 23 Haziran seçiminde tekrar etmemesi için işi sıkı tutan AK Parti, seçim günü sandık başında görev yapacak tüm isimleri eğitimden geçiriyor. Seçim günü AK Parti adına görev alacak 300 avukata yönelik hafta sonu eğitim gerçekleştirildi. Eğitimden geçirilen avukatlar da görev yapacakları ilçelerde AK Partili sandık görevlileri ve müşahitlere eğitim verecek. Sandık başında yaşanan olumsuz örnekler üzerinden sandık görevlileri uyarılacak. Bu şekilde 23 Haziran’da sayım sırasında en az hatanın yapılması sağlanacak.

Müşahitler özel seçiliyor

Özellikle AK Parti’nin ambleminin üzerine basılan oyların geçerli sayılması gerektiğinin altı çizilecek. Sandık görevlilerini belirlerken de son derece özenli davranılıyor. AK Parti sandık kurullarında görev yapacak ve sandıklarda müşahit olarak görev alacak üyelerde tecrübe arıyor. Daha önceki seçimlerde görev yapmış ve seçimlerin sağlıklı şekilde sonuçlanmasını sağlamış isimlere tekrar görev verilmesi hedefleniyor.

Yeni Şafak

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Haber Tarihi: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 06:31
  1. İstanbul
  2. AK PARTİ
  3. avukat
  4. SANDIK
  5. SİYASET Haberleri

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