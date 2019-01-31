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AK Parti seçim manifestosu son dakika 2019 maddeleri

AK Parti seçim manifestosu son dakika 2019 maddeleri açıklandı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri Aday Tanıtım Toplantısı'nda, partisinin seçim manifestosunu açıklıyor. AK Parti’nin seçim manifestosu 11 maddeden oluşmakta Şehir planları da bunlardan sadece biri. Kentsel dönüşüm, benzersiz şehirler, akıllı şehirlerler yeni ufuklar açılacak, çevreye saygılı şehirler, Sosyal belediyecilik, yatay şehirleşme, tasarruf ve şeffaflık...

31 Ocak 2019 Perşembe 13:25
AK Parti seçim manifestosu son dakika 2019 maddeleri

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri Aday Tanıtım Toplantısı'nda, partisinin seçim manifestosunu açıklıyor. AK Parti’nin seçim manifestosu 11 maddeden oluşmakta Şehir planları da bunlardan sadece biri. Diğer bir madde ise altyapı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti olarak yeni dönemdeki belediyecilik anlayışı ve millete taahhütlerinin 11 başlık altında özetlendiğini kaydetti.

AK Parti seçim manifestosu maddeleri:

1. Şehir planı

2. Temal altyapı

3. Kentsel dönüşüm

4. Benzersiz şehirler

5. Akıllı şehirlerler yeni ufuklar açılacak

6. Çevreye saygılı şehirler

7. Sosyal belediyecilik

8. Yatay şehirleşme

9. Halkla birlikte yönetim

10. Tasarruf ve şeffaflık

11. Değer üreten şehirler

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti yerel seçim manifestosuna ilişkin şunları söyledi:

Şehir planları: Uzun vadeli ihtiyaçları gözeten ve hakkaniyete uygun yöntemler takip edeceğiz. stismara açık parsel bazlı plan değişikliklerine kesinlikle geçit vermeyeceğiz. Şehir planlarını ve imar uygulamalarını şeffaf bir şekilde hazırlayacağız.  Zorunlu hallerde yapılması gereken plan değişiklikleriyle ilgili süreçleri de aynı şekilde halkın gözetiminde yürüteceğiz. Muhtarlık binalarında ilan edilecek plan değişikliklerini, milletimizin görüşü ve onayı alındıktan sonra daha etkin bir şekilde uygulamaya geçireceğiz. Yapılan çalışmalar konusunda ilgili tüm kamu, özel sektör ve sivil toplum temsilcilerinin fikirlerine başvuracak, kararları demokratik katılım süreçlerini işleterek, en geniş uzlaşmayla alacağız.

Milletimizin hayat kalitesini artırmayan hiçbir işe vakit ve kaynak ayırmayacağız. Potansiyellerini en iyi şekilde değerlendirerek, şehirlerimizi çekim merkezi haline getirecek projelere öncelik vereceğiz. 

Altyapı ve ulaşım konusu çözülmeden şehirlerimizi gerçek anlamda şehir haline getirmiş olamayacağımıza inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde, içme suyu, yağmur suyu, kanalizasyon, doğalgaz, enerji ve iletişim hatları gibi temel altyapı sorunları tamamen çözülmemiş hiçbir şehrimizi bırakmayacağız.

Kentsel Dönüşüm projelerini, şehirlerimizi hem deprem riskinden, hem de çarpık yapılaşmadan kurtarmaya dönük olarak geliştireceğiz. Bugüne kadar elde ettiğimiz tecrübelerin ışığında, bina bazlı kentsel dönüşümden ziyade alan bazlı kentsel dönüşümü teşvik edeceğiz. Tek tip kentsel dönüşüm uygulamaları yerine, bölgenin ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gözeten çözümler üreteceğiz. Fiziki dönüşümü kültürel, ekonomik ve sosyal dönüşümle birlikte tasarlayarak, yepyeni bir şehircilik hamlesi başlatacağız. Millet kıraathanelerini mahalle düzeyine kadar yaygınlaştıracağız. Her birinin kendi hikayesi olan şehirlerimizin siluetini bozan, estetik değeri olmayan, kültür varlığımıza katkıda bulunmayan projelere kesinlikle izin vermeyeceğiz."

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 13:35
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