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AK Parti: Seçim kararı salı günü çıkar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "erken seçim kararı"nı açıklamasının ardından Ak Parti'den de değerlendirmeler geldi.

18 Nisan 2018 Çarşamba 17:31
AK Parti: Seçim kararı salı günü çıkar

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 24 Haziran'da yapılacak seçim için kanun teklifinin bu akşam ya da yarın Meclis'e sunulacağını ve salı günü karar çıkacağını söyledi.

Turan, AK Parti'nin büyük kongresinin seçimden sonra yapılacağını da dile getirdi.

KARAR SALI GÜNÜ ÇIKAR

Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop ise " Karar salı günü çıkar" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 17:31
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