AK Parti: Seçim kararı salı günü çıkar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "erken seçim kararı"nı açıklamasının ardından Ak Parti'den de değerlendirmeler geldi.18 Nisan 2018 Çarşamba 17:31
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 24 Haziran'da yapılacak seçim için kanun teklifinin bu akşam ya da yarın Meclis'e sunulacağını ve salı günü karar çıkacağını söyledi.
Turan, AK Parti'nin büyük kongresinin seçimden sonra yapılacağını da dile getirdi.
KARAR SALI GÜNÜ ÇIKAR
Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop ise " Karar salı günü çıkar" ifadelerini kullandı.
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