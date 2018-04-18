AK Parti: Seçim kararı salı günü çıkar

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 24 Haziran'da yapılacak seçim için kanun teklifinin bu akşam ya da yarın Meclis'e sunulacağını ve salı günü karar çıkacağını söyledi.

Turan, AK Parti'nin büyük kongresinin seçimden sonra yapılacağını da dile getirdi.



KARAR SALI GÜNÜ ÇIKAR



Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop ise " Karar salı günü çıkar" ifadelerini kullandı.