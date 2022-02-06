AK Parti seçim için kolları sıvadı

AK Parti’nin kadın-erkek omuz omuza siyaset iradesini ortaya koyan bir parti olduğunu belirten Keşir, şunları dile getirdi: “AK Parti, 5 milyon 500 bin üyesiyle bir kadın kolları hareketi, 160 bini aşan aktif çalışan teşkilat mensubuyla bir kadın hareketidir. Size hiç bezginliği olmayan yolculuk vaad ediyorum ve hedef olarak size bunu gösteriyorum. Çünkü sadece seçim zamanında çalışmaz teşkilatlarımız önümüzde bizim için çok kıymetli bir yıllık bir takvim var. Bu yıl öyle bir çalışacağız ki AK Parti’nin kurumsal kimliğine yakışır bir çalışmayla zaten bizim seçim çalışmamız bitmiş olacak.”