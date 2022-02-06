  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset AK Parti seçim için kolları sıvadı
Siyaset

AK Parti seçim için kolları sıvadı

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Kahramanmaraş’ta gerçekleştirilen “AK Parti Akdeniz Bölge Kadın Kolları Teşkilat Toplantısı”nda partililerle bir araya geldi.

Yeniakit Publisher
2022-02-06 22:52:00 -
AK Parti seçim için kolları sıvadı

AK Parti’nin kadın-erkek omuz omuza siyaset iradesini ortaya koyan bir parti olduğunu belirten Keşir, şunları dile getirdi: “AK Parti, 5 milyon 500 bin üyesiyle bir kadın kolları hareketi, 160 bini aşan aktif çalışan teşkilat mensubuyla bir kadın hareketidir. Size hiç bezginliği olmayan yolculuk vaad ediyorum ve hedef olarak size bunu gösteriyorum. Çünkü sadece seçim zamanında çalışmaz teşkilatlarımız önümüzde bizim için çok kıymetli bir yıllık bir takvim var. Bu yıl öyle bir çalışacağız ki AK Parti’nin kurumsal kimliğine yakışır bir çalışmayla zaten bizim seçim çalışmamız bitmiş olacak.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay