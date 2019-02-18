AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan adayı Dögücü: ”Vatandaşların beklentilerine kayıtsız kalmayacağız”

AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan adayı Şeyma Döğücü, seçimlerden sonra vatandaşların beklentilerine kayıtsız kalmayacaklarını belirterek, "Biz bu buluşmalarla o kadar güzel notlar tuttuk ki, iş başına geldiğimizde onları teker teker önümüze çıkaracağız. Hepsi ile tek tek ilgileneceğiz" dedi.

AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan adayı Av. Şeyma Döğücü, ’Söz Sizde’ programları kapsamında 19 mahallenin sakinleriyle bir araya geldi. Programda vatandaşların sorunlarını ve isteklerini dinleyen Döğücü, yapacakları hizmetleri anlattı. Sancaktepe’nin ilk kadın belediye başkan adayı olan ve her gittiği mahallede coşku ile karşılanan Döğücü, mahalle buluşmalarının çok verimli olduğunu belirterek, vatandaşlarla birebir diyalog imkanı yakaladığını ifade etti. ’Söz Sizde’ programları ile mahallelerin lokal problemlerine vakıf olduklarını dile getiren Döğücü, "Mahalle buluşmaları harika geçti. Bir kere her şeyden önce Sancaktepelileri çok yakından tanıma fırsatım oldu. Birebir diyalog imkanım oldu. Biz bu mahalle toplantılarında sadece kendilerine hitap etmenin ötesinde onları dinledik. Mahallelerin lokal problemlerine vakıf olmuş olduk. Çok verimli geçtiğini düşünüyorum" dedi.

"Bizi dinleyenleri biz dinlemeyi ihmal ediyoruz"

Seçim dönemlerinde seçmenleri dinlemenin ihmal edildiğini ve o yüzden bu programların yapıldığını söyleyen Döğücü, “Biz genelde seçimler esnasında toplantılar, programlar yapıyoruz, gidiyoruz, konuşuyoruz, kendimizi ifade ediyoruz ama bizi dinleyenleri biz dinlemeyi ihmal ediyoruz. Bu da sonrasında problemlerin çoğalarak büyümesine neden oluyor. Biz bu buluşmalarla o kadar güzel notlar tuttuk ki, iş başına geldiğimizde onları teker teker önümüze çıkaracağız. Hepsi ile tek tek ilgileneceğiz" diye konuştu.