AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman görevden mi alındı?

AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman açığa alındı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Samsun il başkanının görevden alındığını duyurdu. İşte detaylar...

Samsun'da MHP ve AK Parti yöneticileri arasında yaşanan ittifak tartışmasında MHP'den sonra AK Parti de atım attı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Samsun il başkanının görevden alındığını duyurdu.

Çelik'in açıklaması şöyle:

"Samsun İl Başkanımız Hakan Karaduman, Cumhur İttifakı’nın prensiplerine uygun olmayan açıklamaları sebebiyle açığa alınmıştır. Bunun üzerine il başkanımız istifasını Genel Merkez’e sunmuştur. Boşalan Samsun il başkanlığı için Ersan Aksu görevlendirilmiştir."