AK Parti Piraziz Teşkilatı’ndan ahde vefa kahvaltısı

Giresun’un Piraziz ilçesinde AK Parti Piraziz İlçe Başkanlığı, geçmiş dönemlerde görev yapan parti yöneticileri ve meclis üyeleri, milletvekili aday adayları ile vefa kahvaltısında bir araya geldi.

AK Parti Piraziz Belediye Başkan Adayı Uğur Melikoğlu, ilçe yönetim kurulu, kadın kolları, gençlik kolları ve geçmiş dönemlerde görev alan partililerin katıldığı kahvaltıda konuşan AK Parti İlçe Başkanı Esat Ayyıldız ”Hepinize katılımınız için teşekkür ederim. Arkasından gittiğimiz bu dava için önceki dönemlerde görev yapmış tüm partili gönüldaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Sizlerin tecrübeleriyle bizler kutlu bu yolda ilerliyoruz. Ayrışmadan birliktelik içerisinde yolumuza devam ediyoruz. Belediye Başkan adayımız Uğur Melikoğlu ile birlikte 1 Nisan sabahı ilçemize ’Uğur’ getireceğiz” dedi.

Belediye Başkan Adayı Uğur Melikoğlu ise konuşmasında ”Öncelikle katılım gösteren partililerimizin ayaklarına sağlık. Partimizin önceki dönemlerinde görev yapmış olan sizlerin tecrübeleriyle çalışmalarımıza hız veriyor. Bu birliktelik içerisinde hız kesmeden gönüller kazanmaya devam ediyoruz. Pirazizimizde yapılacak çok şey var. İnsanların bir çok sıkıntısı var. Bizim amacımız hizmet, vatandaşın sorunlarının çözümünü sağlamak. Bunun için partimizin tüm teşkilatlarıyla birlikte canla başla çalışıyoruz. Bu çalışmalarımız esnasında eksik yaptığımız şeyler olabilir. Burada da sizlerden tecrübelerinizi daha fazla bizimle kılmanızı istiyorum. İnanıyoruz ki AK belediyeciliği aziz ilçemize getireceğiz ve şeffaf belediyecilik anlayışıyla tüm hemşehrilerimizle birlikte ilçemizi yöneteceğiz” diye konuştu.

Düzenlenen kahvaltı programı toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.