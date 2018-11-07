AK Parti oyları o ilçelerde uçuşa geçti

Türkiye nefeslerini tuttu, 31 Mart 2019 günü yapılacak yerel seçimleri bekliyor. Birçok parti aday adaylığı süreçlerini başlattı. Seçimlere katılacak siyasi partiler, aday adayları ortaya çıktıktan sonra aday belirleme maratonuna başlayacak. Oldukça detaylı değerlendirmelerin ardından her parti kendi adayını Yüksek Seçim Kurulu’na bildirecek.

İlçe belediyelerinin önemi büyük

Aday adayları yavaş yavaş görücüye çıkmaya başlarken büyük şehirlerde de seçim heyecanı her geçen gün artıyor. Girdiği ilk seçimden bu yana İstanbul’da yönetim mührünü kazanmayı başaran AK Parti de büyük bir hazırlığın içinde. İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerine verdiği önemle bilinen AK Parti, ilçe belediyelerinin de üzerinde duruyor.

Detaylı kriterler adayı belirleyecek

Aday belirleme sürecinde aday adaylarının birçok kriterden geçmesi bekleniyor. Kriterlerden biri de daha önce de seçimlere katılan adayların eski seçim performansları olacak. Geçen seçimlerde partilerinin oylarını arttırmayı başaran adayların şansının daha yüksek olduğu kulislerde konuşuluyor.

AK Parti'nin oyları en çok bu ilçelerde artırdı

AK Parti’nin oy oranları 2014’teki seçimlerde, bir önceki seçimlere (2009 seçimleri) oranla Beyoğlu’nda yüzde 10.37, Sultangazi’de yüzde 10.15, Sultanbeyli’de yüzde 10.02, Eyüpsultan’da yüzde 9.6 oranında arttı. Bu belediyeleri kazanan başkanların tümü 2009 yılındaki seçimde de aday olarak halkın karşısına çıkmıştı.

Remzi Aydın'la birlikte oylar da geri geldi

AK Parti’nin İstanbul’da oylarını yüksek bir şekilde arttırdığı diğer bir ilçen ise Eyüpsultan olduğu göze çarpıyor. 2009 yılında seçimlerde Eyüpsultan’da oy oranı yüzde 37 oranlarına kadar düşen AK Parti ile en yakın rakibi olan CHP arasındaki puan farkı yüzde 4’lere kadar gerilemişti.

AK Parti, bir sonraki seçimde Eyüpsultan seçimlerine farklı bir adayla gitti. Şu anda Eyüpsultan Belediyesinde başkanlık koltuğunda oturan Remzi Aydın, ilk girdiği 2014 seçimlerinde AK Parti'nin yerel seçimlerdeki oyunu yüzde 9.6 arttırmıştı. 2014 seçimlerinde AK Parti’nin Eyüpsultan’da aldığı oy yüzde 46.7 oranındaydı. Bu oranın, AK Parti’nin büyük bir başarı gösterdiği 2004 seçimlerinin de üzerinde olması dikkat çekiyor. Bu seçimlerde AK Parti ile CHP arasındaki makasın da açılması göze çarpıyor.