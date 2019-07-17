AK Parti Ortahisar İlçe Başkanlığı’nı ziyaret eden Zorluoğlu projelerini anlattı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AK Parti Ortahisar İlçe Başkanlığı’nı ziyaretinde başkan Temel Altunbaş ve yönetim kuruluyla bir araya geldi.

AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Temel Altunbaş, Zorluoğlu’na ziyaretten dolayı memnuniyet duyduklarını ifade ederek başladığı konuşmasında, teşkilat olarak üzerlerine düşen görevi her daim yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Başkan Altunbaş, teşkilatçılığa ve belediye hizmetlerinin vatandaşa aktarılmasına vurgu yaptığı konuşmasında, “Bizim görevimiz vatandaşla belediye arasında köprü vazifesi görebilmektir, belediyenin yaptığı hizmetleri vatandaşlarımıza anlatabilmektir. Teşkilatçılık yapmaktır. Mahalle başkanlarımız, yönetim kurulu üyelerimizle birlikte bunu sağlıyoruz. Önümüzdeki süreçte inşallah Allah hayırlı hizmetler yapabilmenizi nasip eylesin. Bu süreçte bize düşen görevleri üstlenmeye ve şehrimiz adına yapılacak hayırlı her hizmete destek vermeye hazırız” dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ise teşkilatın önemine değinerek başladığı konuşmasında belediye başkanlığı sürecinde geçirdiği üç aylık süreçten ve şehre kazandırmayı projelerden bahsetti.

Zorluoğlu, partinin Trabzon’daki teşkilatıyla birlikte olmaktan son derece mutlu olduğunu ifade ederek “Bundan sonra daha sık bir araya gelme gayreti içerisinde olacağız. Seçimde çok önemli bir başarı kazandık. Bunda şüphesiz değerli yöneticilerimizin, mahalle teşkilatımızın ve ilçe teşkilatımızın çok büyük payı var. AK Parti teşkilatımızın hakkını teslim ediyoruz” diye konuştu.

Belediyede değişim yapmaya devam edeceklerini ve vatandaş tarafından beklenen hizmetleri bir bir hayata geçireceklerini belirten Zorluoğlu, milletvekilleriyle, partinin gerekli organlarıyla istişarelerine devam edeceğini ve ortak aklı kullanacaklarını vurguladı. Zorluoğlu, kampanyalarını daha çok, kucaklayıcı, istişare, ortak akıl, kimseyi dışlamayan, bütün kesimlere hitap eden bir belediye anlayışı üzerinden yürüttüklerini söyleyerek, “ Vatandaş nezdinde değişimler karşılık buldu” dedi.

Belediyede kurumsal kapasitenin geliştirilmesi hususunda daha hızlı, daha verimli, daha kaliteli hizmet sunulabilmesi için süratle çalışma yaptıklarına değinen Zorluoğlu, “Mevcut teşkilat yapısını gözden geçirerek meclis kararıyla değiştirdik. Şuandaki teşkilat yapısı bizim hedeflerimize bizi ulaştırabilecek bir teşkilat yapısına dönüşmüş oldu” şeklinde konuştu.

Sona yaklaşan projeler

Şehirde devam eden projelerle alakalı da konuşan Zorluoğlu “Ortahisar’ın göbeğinde Fatih parkı var. 3-4 milyonluk bir iş. İnşallah Eylül ayında burasını açıyoruz. Çok katlı otopark var. Onu da 2020’nin baharında, mart sonu veya nisan başında hizmete açmayı hedefliyoruz. Cudibey okulu ve öğretmenevinin inşaatı devam ediyor. Okulu 2019-2020 eğitim-öğretim yılına yetiştirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Kadınlar pazarı ve yeni otobüs alımı

"Yeni Kadınlar Pazarı önemli meselelerden bir tanesi" diyen Zorluoğlu, “Henüz başlanmış bir proje değil. Kadınlar için geçici bölüm, diğer esnaf için de kalıcı yerler bulup, ağustos sonu içini tamamen boşaltıp, daha modern bir pazarı şehrimize kazandıracağız. Projenin 12 milyon lira gibi bir maliyeti olacak” dedi.

Belediye otobüslerinin bir bölümün çok eski olduğu, klimasının çalışmadığı, kışın ısıtmadığı şeklinde yakınmalar olduğuna değinen Zorluoğlu, 20 tane yeni otobüs alacaklarını ve her yıl bu şekilde en az 20 otobüsü filolarına katmayı amaçlıklarını söyledi.

Şehrin ışıklandırılması

Şehrin ışıklandırması noktasında sıkıntılar olduğuna dikkat çeken Zorluoğlu, “Surlarla alakalı ihale yaptık. Ağustos sonu gibi Trabzon surları yeniden aydınlanmış olacak. Uzunsokak ve Kahramanmaraş Caddesi için de çalışıyoruz. Bu yıl içerisinde orasını da tamamlamış olacağız. Meydan’da etraftaki binaların görünümünü bambaşka bir hüviyete kavuşturacağız” diye konuştu.

Sahil planlaması

Trabzon’un Ganita’dan başlayarak Akyazı’ya, buradan da Akçaabat’a kadar sahili bir bütünüyle ele alıp imkanlar ölçüsünde güzelleştirmek istediklerine değinen Zorluoğlu, “Projeyi Gülcemal’le birleştirmek, insanların daha güzel vakit geçirebileceği bir yer haline getirmek ve bu şehrin sosyal kültürel yapısına katmak istiyoruz. Güzel bir plajı da içerisinde barındıracak proje üzerinde ilgili meslek odaları ile çalışıyoruz. Sürekli istişare halindeyiz” bilgilerini paylaştı.

Dolmuşların modernizasyonu

Kahramanmaraş Caddesi ve Gazipaşa’nın yanı sıra dolmuşlarla ile ilgili planlarından bahseden Zorluoğlu, şunları söyledi:

“Kahramanmaraş Caddesi’ni daha çok yayaların kullandığı bir hale getirmek istiyoruz. Gazipaşa Caddesi’ni daha önce olduğu gibi gidiş-geliş yapıp Boztepe’ye bir yol açmak işitiyoruz. Dolmuşların modernizasyonunda çalışıyoruz. Bu yıl içerisinde tamamlayacağız. Şuan karşılıklı olarak şoförler cemiyetiyle birlikte müzakere içerisindeyiz. 729 dolmuşun tamamı yenilenecek. Belki sayıları azalabilir. Belki koltuk sayıları artabilir ama Kahramanmaraş Caddesi’nde dolmuşların katar gibi arka arkaya dizilmesinin önüne geçeceğiz. Meseleyi sadece yasaklayarak çözmek mümkün değil. Dolmuşlara da depolama alanı lazım. Hem belediye otobüs şoförlerimiz, hem dolmuş şoförleri için bir plan çerçevesinde eğitim vermek zorundayız. İnsanı rahatsız eden bir görüntüleri var.”

Alt yapı faaliyetleri

Şehrin bir alt yapı probleminin mevcut olduğunu söyleyen Zorluoğlu, içme suyu şebekesini yenileyeceklerini belirterek, “Yağmur suyu, kanalizasyon ve zaman zaman içme suyu problemimiz var. 30 milyon değerinde bir proje ihale aşamasında. Bu proje ile Ortahisar ilçesinde Yaklaşık 500 km civarındaki tüm içme suyu şebekesi değişmiş olacak. Mevcut yağmur suyu kanallarını etkin kullanıp, yeni kanallar oluşturmamız lazım. Yağmur suyu kanallarıyla da kanalizasyon kanallarını birbirinden ayırmamız lazım. Bunu önemsiyoruz” diye konuştu.

Yeni otogar

Şehre yeni bir otogar kazandırmak adına yaptıkları çalışmaları anlatan Zorluoğlu, “Otogar ile ilgili olarak çalışmayı tamamladık. İki seçenek var. Bir tanesi mevcut yerinde yapılması. İkincisi eski çimento fabrikasının yerinin alınarak oraya yapılması. Kutlugün’de bir yer ayrılmış ama oranın otogar için çok uygun olduğunu düşünmüyorum. Otobüslerin bir daha oraya çıkıp inmesi yolcunun gidip gelmesi uygun değil. Biz Değirmendere’yi ulaşım aksı, ulaşım merkezi olarak değerlendiriyoruz. Benim tercihim, şahsi görüşüm çimento fabrikasının üzerinde olması. Yaparken mevcutu yıkıp yapmak zor oluyor. Anlaşabilirsek orada, anlaşamazsak kendi yerinde yapmak istiyoruz. Trabzon’a yakışır bir otogar olmalı diye düşünüyorum” diyerek sözlerini noktaladı.

Başkan Altunbaş, Zorluoğlu’na ziyaretinden ötürü duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti ve çalışmalarında destekçisi olduklarını söyledi. Zorluoğlu ise Başkan Altunbaş’a ve yönetim kurulu üyelerine misafirperverlikten ötürü teşekkür edip hatıra fotoğrafı çektirdi.