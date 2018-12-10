AK Parti Ordu ilçe belediye başkan adayları 2019

AK Parti Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Ordu belediye başkan adayını açıkladı. AK Parti Ünye belediye başkan adayı, AK Parti Aybastı belediye başkan adayı, AK Parti Fatsa belediye başkan adayı, Çarşamba AK Parti belediye başkan adayı, AK Parti Perşembe belediye başkan adayı son dakika açıklandı mı? AK Parti Ordu ilçeleri belediye başkan adayıları son durum.

AK Parti Ordu ilçe belediye başkan adayı son dakika. AK Parti 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde de sandıktan başarıyla çıkmak istiyor. MHP ile yerel seçimlerde ittifak arayışına girilmiş ancak, yerel seçimlerde ittifak yapılmayacağı açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yeniden bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin görüşmesinde ittifak için yeniden karar kılındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ittifak çerçevesinde AK Parti belediye başkan adaylarından 74 adayı açıkladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan listeye göre, AK Parti Ankara'da Mehmet Özhaseki, İzmir'de Nihat Zeybekçi, Yozgat’da Celal Köse, Iğdır’da Adil Aşırım, Kars’da Ensar Erdoğdu, Kütahya’da Ahmet Sami Kutlu, Siirt’te Ali İlbaş, Edirne’de Koray Uymaz, Isparta’da Şükrü Başdeğirmen, Zonguldak’da Ömer Selim Alan, Tunceli’de Gökhan Arslan, Van’da Necdet Takva’yı aday gösterdi.

AK Parti Ordu belediye başkan adayı kim oldu?

AK Parti'nin açıklanan belediye başkan adayları arasında Ordu belediye başkan adayı da var. AK Parti Ordu belediye başkan adayı Hilmi Güler oldu. AK Parti'nin Ordu ilçe belediye başkan adayları önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Ordu belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti adayı Enver Yılmaz % 54

CHP adayı Seyit Torun % 34

MHP adayı Cemal Enginyurt % 8

Aybastı belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 57

CHP % 28

MHP % 12

Fatsa belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 52

MHP % 28

CHP % 16

Mesudiye belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 54

CHP % 34

MHP % 8

Perşembe belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 43

CHP % 29

MHP % 25

Ünye belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 58

MHP % 20

CHP % 18