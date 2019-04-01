AK Parti o ilde seçim sonuçlarına itiraz edecek
AK Parti'nin Ankara'nın bazı bölgelerinde, seçim sonuçlarına itirazda bulunacağı öğrenildi.01 Nisan 2019 Pazartesi 03:03
AK Parti'nin Ankara seçim bölgesindeki bazı seçim sonuçlarına itiraz edeceği öğrenildi.
AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın balkon konuşmasında değindiği itirazlarla ilgili AK Parti'li hukukçular çalışmalara başladı.
Seçim sonuçlarına itirazlar, salı gününe kadar yapılacak.
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