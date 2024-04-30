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Gündem AK Parti MYK toplandı: Kadrolarda değişiklik hazırlığı
Gündem

AK Parti MYK toplandı: Kadrolarda değişiklik hazırlığı

Yeniakit Publisher
2024-04-30 16:41:00 -
AK Parti MYK toplandı: Kadrolarda değişiklik hazırlığı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Daha önce yerel seçimin sayısal sonuçlarını ele alan AK parti, bu sefer ise siyasal sonuçları görüşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MKYK toplantısında verdiği değişim mesajından sonra MYK üyeleri arasında değişiklik yapması bekleniyor.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplandı.

AK Parti Genel Merkezi'ndeki toplantı, saat 14.00'te başladı.

Seçim AK Parti cephesinde sayısal olarak değerlendirilmişti. Cumhurbaşkanı

Recep Tayyip Erdoğan'a ve MYK üyelerine Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir'in siyasal yönden rapor sunması bekleniyor.

DEĞİŞİM OLACAK MI?
ÖNE ÇIKAN VİDEO

AK Parti'de değişimin genel başkanlar düzeyinde yapılması beklentiler arasında yer alıyor. Erdoğan son MKYK toplantısında kongre öncesi değişim mesajı vermişti.

AK Parti'de 14 Mayıs'ta Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı yapılacak. O toplantıdan önce il başkanları düzeyinde de değişikliğe gidilebileceği belirtiliyor.

Ömer Çelik, MYK toplantısı sonra açıklamalarda bulunacak.

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