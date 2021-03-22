AK Parti Milletvekili'nden dikkat çeken paylaşım: Erdoğan'ı düşürmek için...
AK Parti Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın'dan, Reuters'ın Merkez Bankası ile ilgili haberine ilişkin dikkat çeken bir paylaşım geldi.
AK Parti Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın, Reuters'ın Merkez Bankası ile ilgili haberine ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Aydın, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından şunları kaydetti:
"Reuters, 'Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı'nı görevden aldığı için Türk Lirası düştü' yazmış...
'Erdoğan’ı düşürmek için elimizden geleni yapıyoruz' yazsanız daha doğru olurdu!"
İşte o tweet: