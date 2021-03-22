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AK Parti Milletvekili'nden dikkat çeken paylaşım: Erdoğan'ı düşürmek için...

AK Parti Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın'dan, Reuters'ın Merkez Bankası ile ilgili haberine ilişkin dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Yeniakit Publisher
2021-03-22 00:35:00 - 2021-03-22 00:39:32
AK Parti Milletvekili'nden dikkat çeken paylaşım: Erdoğan'ı düşürmek için...

AK Parti Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın, Reuters'ın Merkez Bankası ile ilgili haberine ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Aydın, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından şunları kaydetti:

"Reuters, 'Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı'nı görevden aldığı için Türk Lirası düştü' yazmış...

'Erdoğan’ı düşürmek için elimizden geleni yapıyoruz' yazsanız daha doğru olurdu!"

İşte o tweet:

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