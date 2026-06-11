AK Parti Milletvekili Şengül Karslı: Bölgemizdeki ateş çemberine karşı en büyük kalkanımız Terörsüz Türkiye ve kardeşliğimizdir

AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı tarafından Adana’da düzenlenen Akdeniz Bölge Toplantısı’nda konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili ve Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Üyesi Şengül Karslı, “Terörsüz Türkiye” vizyonunu ve Meclis çatısı altında yürütülen çalışmaları anlattı. Karslı, Türkiye’nin bölgesel yangınlardan korunması ve küresel ekonomide hak ettiği yere ulaşması için terör bataklığının tamamen kurutulması gerektiğini vurguladı.

Ülkemizin kaderini ve bizden sonraki nesillerin yarınlarını tayin eden çok keskin bir eşikte olunduğunu belirten Şengül Karslı, Türkiye’nin ayağındaki son prangayı kırıp atma iradesini konuştuklarını ifade etti. Karslı, geçmişte akamete uğrayan süreçlerden devletin büyük dersler çıkardığını ve bugün karanlık duvarın tamamen yıkıldığını sözlerine ekledi.

Konuşmasında bölgesel gelişmelere ve dış güvenlik tehditlerine dikkat çeken Karslı, şu değerlendirmelerde bulundu:

Bölgemizin bir yangın yeri olduğunu ve özellikle patlak veren İran savaşıyla birlikte Orta Doğu’da haritaların kanla yeniden şekillendirilmeye çalışıldığını dile getirdi.

Dış politikada bağımsız bir irade sergilemek ve bölgesel güç olmak adına iç cephenin tahkim edilmeye mecbur olduğunu vurguladı.

“Terörsüz Türkiye” hedefinin, sınırların ötesinde kurulan güvenlik mimarisinin temel taşı ve Basra’dan Avrupa’ya uzanan Kalkınma Yolu Projesi’nin teminatı olduğunu ifade etti.

5 Ağustos 2025 tarihinde kurulan Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun faaliyetlerine dair veriler paylaşan Karslı, sürecin tamamen milletin gözü önünde işlediğinin altını çizdi.

Komisyon çalışmaları boyunca şehit aileleri, gaziler, sivil toplum kuruluşları ve akademisyenler başta olmak üzere 137 farklı kurum temsilcisi ve kanaat önderinin tek tek dinlendiğini belirtti.

18 Şubat 2026 tarihinde oya sunulan komisyon raporunun, 47 kabul oyu ile Meclis’ten geçerek tamamen özgün ve millî iradeye dayanan bir “Türkiye Modeli” inşa ettiğini aktardı. Kapalı kapılar ardında pazarlık yapıldığı iddialarına sert çıkan Karslı, devletin pazarlık yapmayacağını; sürecin şeffaflıkla ve TBMM zemininde ilerlediğini kesin bir dille ifade etti.

İzlenecek yegâne yöntemin PKK’nın tüm uzantılarıyla birlikte kendini feshetmesi ve silahların tamamen bırakılması olduğunu hatırlattı.

Terörün 40 yıllık süreçte Türkiye’ye maliyetini rakamlarla gözler önüne seren Şengül Karslı, ekonomik bilançoya dikkat çekti:

Terörün Türkiye’ye toplam faturasının 1.8 ile 2 trilyon dolar arasında olduğunu belirtti. Yıllık ortalama 100 milyar dolarlık bir kaynağın milletin refahı yerine terörle mücadeleye harcanmak zorunda kalındığını vurguladı.

Bu kaynaklar harcanmasaydı dar gelirli vatandaşlar için 2,5 milyon yeni konut üretilebileceğini ifade eden Karslı, aynı bütçeyle ülkenin dört bir yanına her biri 3.700 yataklı 100 adet dev şehir hastanesi yapılabileceğini sözlerine ekledi.

Aynı zamanda eğitim alanında sınıf mevcutlarını 10 kişiye düşürecek 160 bin özel okul donanımında eğitim yuvası ve 1000 adet özel üniversite kurulabileceğine dikkat çekti.

Şengül Karslı, konuşmasının sonunda AK Parti teşkilatlarının duruşunu ve kırmızı çizgilerini özetledi: “Şehitlerimizin aziz hatırasını, kahraman gazilerimizi ve onların emaneti olan ailelerini incitecek tek bir adım, tek bir karar dahi söz konusu olamaz”. Kişi başı gelirin 35.000 dolara çıktığı, anaların ağlamadığı ve kaynakların silaha değil üretime harcandığı bir Türkiye hedeflediklerini belirten Karslı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, 85 milyonun birliğiyle bu tarihi yürüyüşü başarıya ulaştıracaklarını kaydetti.