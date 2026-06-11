BİR ÇOK ÜLKEDEN İSRAİL’E YAPTIRIM KARARI Fransa, İngiltere, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda ve Norveç'ten İsrail'e yaptırım kararı alındı. Fransa, İngiltere, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda ve Norveç olmak üzere altı ülke, "Batı Şeria'da şiddeti teşvik eden" Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere ve kuruluşlara karşı koordineli yaptırımlar uyguladı. Fransa buna ek olarak, isimlerin tam listesi yayınlanmamış olsa da dört İsrailli lidere ve 21 İsrailliye giriş kısıtlaması getirdi. İngiltere, İsraillilerin saldırılarının finansman ağlarını ve desteğini hedef alan bir "eylem planı" başlatarak şirketleri Batı Şeria'da gaspedilen yerlerde faaliyet göstermekten kaçınmaya çağırdı. Kanada iki İsrailliye ve beş kuruluşa giriş yasağı ve mali kısıtlamalar getirirken, Avustralya 3 İsrailliye ve 6 yasa dışı gasbedilen Filistin toprağına yaptırım uyguladı. Yeni Zelanda ise Ben-Gvir ve Smotrich'in de aralarında olduğu 35 kişilik kara listeye 3 İsrailliyi daha ekledi. Yaptırımlara ek olarak Fransa, Küresel Sumud Filosu olayıyla bağlantılı işkence ve savaş suçları iddialarına ilişkin soruşturma başlattı.