AK Parti milletvekili sayısı kaç? AK Parti’nin kaç milletvekili var?
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. İmran Kılıç’ın hayatını kaybetmesi sonrası AK Parti milletvekili sayısı kaç olduğu merak ediliyor. Peki AK Parti milletvekili sayısı kaç? AK Parti’nin kaç milletvekili var? İşte partilerin milletvekili sayıları.
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. İmran Kılıç’ın hayatını kaybetmsi sonrası AK Parti milletvekili sayısı kaç olduğu merak ediliyor. Türkiye 24 Haziran 2018'de hem cumhurbaşkanlığı seçimi hem de 27. dönem milletvekili seçimi içini sandık başına gitti. 24 Haziiran 2018 seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan seçilirken, AK Parti ise sandıktan büyük bir zaferle çıkan parti oldu. Cumhurbaşkan Erdoğan yüde 52,6 oy oranı ile cumhurbaşkanı seçilirken, AK Parti yüzde 42,6 oy alarak sandıktan zaferle çıkan parti oldu. İşte Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki partilerin milletvekili sayıları...
Hangi partinin ne kadar mililetvekili var?
Adalet ve Kalkınma Partisi 286
Cumhuriyet Halk Partisi135
Halkların Demokratik Partisi 56
Milliyetçi Hareket Partisi48
İYİ Parti 36
Türkiye İşçi Partisi 4
Memleket Partisi 3
Demokrat Parti 2
Zafer Partisi 2
Büyük Birlik Partisi1
Demokrasi ve Atılım Partisi 1
Demokratik Bölgeler Partisi 1
Saadet Partisi 1
Yenilik Partisi 1
Bağımsız Milletvekili 5