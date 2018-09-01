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AK Parti Milletvekili Mustafa Köse'ye Başkan Erdoğan'dan önemli görev

AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından partisinin Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

01 Eylül 2018 Cumartesi 16:05
AK Parti Milletvekili Mustafa Köse'ye Başkan Erdoğan'dan önemli görev

AK Parti  Antalya Milletvekili Merkez Karar Yürütme Kurulu ÜyesiMustafa Köse, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından partisinin Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

Erkan Kandemir'in yardımcısı olarak görev yapacak olanMustafa Köse'nin İstanbul başta olmak üzere aralarında 11 ilin bulunduğu Marmara Bölgesi sorumlusu olduğu bildirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine böylesine önemli bir göreve layık görmesinden memnuniyet duyduğunu belirten Antalya Milletvekili Köse, sorumluluğunun bilincinde olduğunu, görevini layıkıyla yerine getirmek için elinden gelen gayreti göstereceğini söyledi.

MUSTAFA KÖSE KİMDİR?

27 Haziran 1977 doğumlu Mustafa Köse, ilk ve ortaöğrenimini Antalya'da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 2001 yılında avukatlık görevini icra etmeye başlayan Köse, 2015 yılına kadar 14 yıl süreyle serbest avukatlık yaptı.

Siyasi yaşamına AK Parti Antalya Gençlik Kolları'nda başlayan Köse, İl Başkan Yardımcılığı, Teşkilat Başkanlığı ve il başkanlığı görevlerinde bulundu. 25. ve 26. Dönem Antalya Milletvekili seçildi.

Halen, Anayasa Komisyonu üyesi ve Brezilya Dostluk Grubu Başkanı olan Köse, MKYK Üyesi seçilmeden önce AK Parti Grup Yönetim Kurulu üyeliği görevini ifa etti.

İngilizce bilen Köse, evli ve üç çocuk babası. 

Haber Tarihi: 01 Eylül 2018 Cumartesi 16:05
  1. İstanbul
  2. Adalet Ve Kalkınma Partisi
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