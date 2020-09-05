AK Parti Milletvekili Çalık hazmedemeyenlere hoşaf önerdi

Milletvekili Çalık, AK Parti Hekimhan ilçe kongresinde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tüm Türkiye'nin merakla beklediği müjdeyi açıkladığını ve Karadeniz'de ülke tarihinin en büyük doğalgaz rezervinin keşfedildiğini duyurduğunu belirtti.

Çalık, “Hepimiz bir kez daha ülkemizle, Cumhurbaşkanımızla gurur duyduk. Türkiye, tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Fatih Sondaj Gemimiz 20 Temmuz 2020'de başladığı Tuna 1 Kuyusu sondajında 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfetmiş durumda. Bu durum ülkemizin birçok konuda elini daha da rahatlatmış olacak. Ve ülkemizin stratejik önemi daha da güçlenecek. Ama gelin görünki, milyonları sevince boğan bu müjdeyi bazıları hazmedemedi farklı noktalara çekti, çirkin paylaşımlarda bulundu. Ben bu hasetçilere,karnı ağrıyanlara; Malatya kaysımızın Çir hoşafını öneriyorum. Hazımsızlığa çok iyi gelir” dedi.

“Peletleme tesisi istihdam kapısı olacak”

Milletvekili Çalık, OYAK’ın Japon JFE Steel ortaklığı ile Hekimhan’a kuracağı demir cevheri zenginleştirme ve peletleme tesisinde ilk etapta yaklaşık bin kişinin istihdam edileceğini söyledi. Çalık, 750 milyon dolarlık bu yatırımın ilçe ve kent ekonomisine de büyük katkı sağlayacağını belirterek, “Bu yatırım sayesinde bölgeye konutlar inşa edilecek ve baraj yapılacak” diye konuştu.

“12,5 milyon TL ödenek ayrıldı”

Çalık, Hekimhan ilçesindeki yatırımlarla ilgilide şunları söyledi; “Hekimhan’a gelirken baktım her taraf şantiye. Maşallah bir taraftan tünelleriniz yapılıyor bir taraftan bağlantı yollarınız. Hekimhan’ın Malatya bağlantısını yapacak çift yönlü toplamda 880 metre uzunluğundaki tünel ile Şehir Geçişi ve Hasançelebi bağlantı yollarının yapımı sürüyor. İnşallah yıl sonunda tünelimiz bitmiş olacak. Malatya Hekimhan 16.bölge hudut yolumuzla ilgili de bir kaç şey söylemek istiyorum. Bu yolumuzda 7 adet tünelimiz var. Bu yıl Ulaştırma ve Altyapı Bakanımızla yaptığımız görüşmelerimiz neticesinde 12,5 milyon TL ödenek ayrıldı. Bu ödenekle Sarsap Hasançelebi, Karakısık 1 ve Karakısık 2 tünellerinin ikinci işleri tamamlanacak.”

“11 bin dekar arazi suya kavuşacak”

Hekimhan ilçesindeki göletlerin tamamlanmasıyla birlikte 11 bin dekar arazinin suya kavuşacağını söyleyen Milletvekili Çalık, “Şimdi gelelim Hekimhan’ımızdaki göletlerimize. Bizler Hekimhan ilçemizde tarımsal üretimi arttıracağız,üreticimizi ekonomik manada rahata kavuşturacağız demiştik. Bu kapsamda Budaklı, Karadere, Kurşunlu, Güzelyurt Karamahmut göletimizi inşa ediyoruz. Bu göletlerimiz tamamlandığında toplamda 11 bin dekar arazi suya kavuşacak. Hekimhan’a sadece göletlerimiz değil birde baraj yapılacak. Hekimhan Hasançelebi bölgemize Karapınar barajı yapılacak. Proje çalışmalarına başlanıldı. O bölgemizdeki 3 bin 800 dekar arazimizde suya kavuşacak inşallah” ifadelerini kullandı. Hekimhan ilçesinin de doğalgaza kavuşacağını ifade eden Çalık, konuşmasının sonunda yeniden Hekimhan ilçe başkanlığına seçilen Hacı Özhan ve yönetimine de başarılar diledi.