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Gündem AK Parti Milletvekili Alpay Özalan: Millet bundan korkuyor
Gündem

AK Parti Milletvekili Alpay Özalan: Millet bundan korkuyor

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-28 19:32:00 -
AK Parti Milletvekili Alpay Özalan: Millet bundan korkuyor

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.

Kılıçdaroğlu'na ve CHP belediyeciliğine tepki gösteren Alpay Özalan, CHP'nin her şeyi mahvettiğini belirtti.

Özalan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kılıçdaroğlu, 'İktidar olursak ülkeyi belediyeleri yönettiğimiz gibi yöneteceğiz' dedi. Yönettikleri yerlerde ne eser ne de hizmet var. Her şeyi mahvettiler. Utanmadan 'Belediyeleri yönettiğimiz gibi yöneteceğiz' diyor. Zaten millet de ondan korkuyor. Ülkeyi de mahvedersiniz."

İşte o tweet:

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