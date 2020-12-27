AK Parti Milletvekili Alpay Özalan CHP'yi savunan Yılmaz Özdil'e ağzının payını verdi

Sözcü Gazetesi Yazarı Yılmaz Özdil bugünkü köşe yazısında 'Cumhuriyet Heykel Partisi' dediği için AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ı hedef aldı. Sosyal medyadan cevap veren Özalan, Özdil'in Atatürk sömürüsüyle bir kitabı 2500 liraya satıp milyonları cebe indirdiğini hatırlatarak 'Senin de boş vaktin çok. 'Yerin Dibinden Merhabalar' diye bir kitap yazar, 2500 TL'ye satarsın belki.' dedi.

Özdil bugünkü köşe yazısında CHP'nin heykellerine övgüler yağdırıp bunu kültür sanat aşkına getirdi. Özalan'dan 'Senin hiçbir hizmetin yok bu ülkeye' dediği Yılmaz Özdil'e cevap gecikmedi.

İşte AK Partili Alpay Özalan'in Özdil'e cevabı;

"Cumhuriyet Heykel Partisi" dediğim için beni hedef almış ve CHP'ye övgüler yağdırmış. Çok sevdiğiniz zatlar döneminde, yaptığımız hizmet nedeniyle Devlet Üstün Hizmet Madalyası aldım ben. Sen Atatürk üzerinden cebini doldurmaktan başka ne yaptın?

'Hizmetten tek anladığı heykel olan CHP'yi övüyorsun'

Ak Parti'nin devasa eserlerine ve hizmetlerine kulp takıyorsun. Utanmadan hizmet ve eserden tek anladığı heykel olan CHP'yi övüyorsun. Sizin vizyonunuz bu, Yılmaz Özdil.

AK Parti'nin vizyonu; devasa hastaneler, köprüler, İha, Siha, solunum cihazı, helikopter, yerli otomobil...

"5 para etmez yazarlığınla Atatürk üzerinden para kazanıyorsun"

Senin hiçbir hizmetin yok bu ülkeye Yılmaz Özdil, 5 para etmez yazarlığınla Atatürk üzerinden para kazanıyorsun. CHP ise çalışıyormuş gibi görünmek için, heykel açılışı yapıp duruyor.

Ortak yanınız, göz boyamak!

Ak Parti düşmanlığından bir de gidip Demirtaş yandaşı oldunuz.

CHP Türkiye düşmanlarıyla iş tutar alkışlarsınız, milli ve yerli duruşla ise alay edersiniz.

İşiniz gücünüz, Türkiye'yi karalamak ve HDP'ye dönüşmüş CHP'ye övgüler yağdırmak. Siz, bu ülkeyi sevmiyorsunuz, bu ülkeyi ve bu milleti sömürmeyi seviyorsunuz Yılmaz Özdil.

Sen vizyonsuz, hizmetle işi olmayan, göz boyamaktan ve iftira atmaktan başka bir şey bilmeyen, kısacası sana benzeyen CHP'yi övmeye devam et Yılmaz Özdil. Bizim işimiz çok.

Alpay Özalan'dan Özdil'e öneri

Senin de boş vaktin çok. "Yerin Dibinden Merhabalar" diye bir kitap yazar, 2500 TL'ye satarsın belki.