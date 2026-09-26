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Manisa’yı yasa boğan olay: Evli çift evlerinde ölü bulundu

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Manisa’yı yasa boğan olay: Evli çift evlerinde ölü bulundu

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde kendilerinden haber alınamayan evli çift, ikametlerinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

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Foto - Manisa’yı yasa boğan olay: Evli çift evlerinde ölü bulundu

Edinilen bilgilere göre olay, Yunusemre ilçesine bağlı Bağyolu Mahallesi’nde meydana geldi.

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Foto - Manisa’yı yasa boğan olay: Evli çift evlerinde ölü bulundu

İsa Acar (56) ve eşi Mümine Acar’dan (54) haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

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Foto - Manisa’yı yasa boğan olay: Evli çift evlerinde ölü bulundu

İhbar üzerine çiftin yaşadığı eve jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Öte yandan Mümine Acar’ın annesinin de eve geldiği, kızını ve damadını yerde kanlar içerisinde bulmasının ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradığı öğrenildi.

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Foto - Manisa’yı yasa boğan olay: Evli çift evlerinde ölü bulundu

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde İsa Acar ve Mümine Acar’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

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Foto - Manisa’yı yasa boğan olay: Evli çift evlerinde ölü bulundu

Çiftin cenazeleri, jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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