AK Parti, MHP için sahaya çıkacak

AK Parti adına ittifak görüşmelerini yürüten Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, MHP ile yapılan değerlendirmelerle ilgili çalışmalarını olgunlaştırdı. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, MHP’nin bazı illerde aday çıkarmaması jestine karşı AK Parti’nin jest yaparak aday çıkarmayacağı iller değerlendirildi.

MHP'nin jest beklediği iller değerlendirildi

Cumhur ittifakı kapsamında, MHP’nin elinde bulunan bazı belediyelerde aday çıkarmama durumu da görüşüldü. MHP’nin özellikle jest beklediği Mersin, Adana, Manisa ve Osmaniye ile ilgili değerlendirmeler yapıldığı belirtildi.

Ortak çalışma

İki partinin de adayları belli olduktan sonra nasıl bir çalışma yapılacağı da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. AK Parti, aday göstermeyeceği illerde de sahaya çıkarak Cumhur ittifakının adayı için çalışacak, bazı programlar ortak yapılacak.