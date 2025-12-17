  • İSTANBUL
AK Parti Mersin Teşkilatında Değişim Rüzgârı: “Adem Aldemir” Etkisi Sahada Hissediliyor

SERHAT SARIBAŞ/MERSİN AK Parti Mersin teşkilatında kapsamlı bir yenilenme süreci yaşanıyor. İl Başkanı Adem Aldemir’in göreve gelmesiyle birlikte başlayan değişim ve dönüşüm hamlesi, ilçe teşkilatlarında yapılan yeni atamalarla ivme kazandı. Parti kulislerinde bu sürecin, Mersin genelinde AK Parti’nin yeniden yükselişe geçmesinin önemli bir göstergesi olduğu değerlendiriliyor.

AK Parti Mersin teşkilatında kapsamlı bir yenilenme süreci yaşanıyor. İl Başkanı Adem Aldemir’in göreve gelmesiyle birlikte başlayan değişim ve dönüşüm hamlesi, ilçe teşkilatlarında yapılan yeni atamalarla ivme kazandı. Parti kulislerinde bu sürecin, Mersin genelinde AK Parti’nin yeniden yükselişe geçmesinin önemli bir göstergesi olduğu değerlendiriliyor.

AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir, göreve geldiği günden bu yana sergilediği kapsayıcı ve birleştirici siyaset anlayışıyla teşkilat içinde dikkat çekiyor. Vatandaşlarla kurduğu samimi diyalog, sahaya dayalı aktif çalışmaları ve teşkilat mensuplarıyla güçlü iletişimi sayesinde partide yeni bir sinerji oluştuğu gözlemleniyor.

Halkın yoğun ilgisiyle karşılanan bu “kan değişimi”, Aldemir döneminde Mersin genelinde yakalanan siyasi ivmenin doğal bir sonucu olarak yorumlanıyor. Parti kaynakları, yeni ilçe başkanlarının da bu vizyon doğrultusunda hareket ederek Mersin’i daha ileriye taşımayı hedeflediğini vurguluyor.

AK Parti Mersin ilçe teşkilatlarında beklenen bayrak değişimi hayata geçirildi. Genel Merkez tarafından yapılan atamalarla Akdeniz, Tarsus ve Mut ilçelerinde yeni ilçe başkanları görevlendirildi.

Yapılan görevlendirmelere göre: Akdeniz İlçe Başkanlığına, M. Ali Can’ın yerine Mahsum Sevimli, Tarsus İlçe Başkanlığına, Abdurrahman Altınsucu’nun yerine Fevzi İnan, Mut İlçe Başkanlığına ise Adem Çapur’un yerine Ahmet Hüsrev Demir atandı.

Atamaların ardından ilgili ilçelerde düzenlenen devir teslim törenleri, teşkilat mensupları ve vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti. Görevi devreden ilçe başkanlarına bugüne kadar yaptıkları hizmetler için teşekkür edilirken, yeni başkanlar tebrikleri kabul etti. Törenlerde oluşan kalabalık ve coşku, teşkilat içerisinde yeni bir heyecan dalgası olarak değerlendirildi. Parti yetkilileri, bu yoğun ilginin sahaya da yansıyacağını ve yerel çalışmalara güçlü bir motivasyon sağlayacağını ifade etti.

Yeni atanan ilçe başkanlarının, önümüzdeki süreçte saha çalışmalarına hız kesmeden başlayacağı ve vatandaşla temasın artırılacağı belirtiliyor. AK Parti Mersin teşkilatının, İl Başkanı Adem Aldemir’in liderliğinde yerel ve genel hedeflere kararlılıkla yürümeye devam edeceği vurgulanıyor.

