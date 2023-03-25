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Gündem AK Parti merakla beklenen tarihi açıkladı
Gündem

AK Parti merakla beklenen tarihi açıkladı

Yeniakit Publisher
2023-03-25 11:13:00 -
AK Parti merakla beklenen tarihi açıkladı

AK Parti'de 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 81 ilde aday belirleme işleminin ilk ayağı olan teşkilat temayül yoklaması başladı.

AK Parti'de 13 Mart'ta başlayan milletvekili aday adaylığı başvuru süresi, 23 Mart'ta sona erdi.

Aday adaylığı için başvuran 6 bin 25 kişi için teşkilat temayül yoklaması, bugün 81 il başkanlığınca elektronik ortamda yapılacak.

Temayül yoklamalarından çıkacak sonuçlar, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ile Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyelerinden oluşturulan ve 27 Mart'ta çalışmaya başlayacak alt komisyonlara sunulacak.

Liste 11 Nisan'da kamuoyuna açıklanacak

Milletvekili aday listesinin belirlenmesi için alt komisyonların yapacağı değerlendirmelerin ardından nihai karar, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki üst komisyonca verilecek.

Üst komisyon 3 Nisan'da çalışmalarına başlayacak.
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Nihai milletvekili aday listeleri, 9 Nisan'a kadar Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim edecek.

AK Parti, 11 Nisan'da düzenleyeceği milletvekili aday tanıtım toplantısıyla bu isimleri kamuoyuna açıklayacak.

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