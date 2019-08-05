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AK Parti Mardin İl Başkanı Kılıç, yerel yönetim toplantısını değerlendirdi

AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, "2-4 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen yerel yönetimler istişare ve değerlendirme toplantısı siyasi ve yerel anlamda yapacağımız hizmetlere ön ayak olması bakımından bölgemiz açısından büyük önem arz etmektedir" dedi.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 16:43
AK Parti Mardin İl Başkanı Kılıç, yerel yönetim toplantısını değerlendirdi

AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, "2-4 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen yerel yönetimler istişare ve değerlendirme toplantısı siyasi ve yerel anlamda yapacağımız hizmetlere ön ayak olması bakımından bölgemiz açısından büyük önem arz etmektedir" dedi.


AK Parti Genel Merkezi tarafından belediyelerin sorunlarını çözmek ve projeler geliştirmek adına Şanlıurfa’da düzenlenen yerel yönetimler istişare ve değerlendirme toplantısına, Mardin’den AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Şehmus Akbacı ile beraber Midyat, Artuklu, Yeşilli, Dargeçit ve Ömerli ilçelerinin belediye başkanları, il kadın ve gençlik kolları yerel yönetimler başkanları da katıldı.


AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin başkanlığında düzenlenen toplantının çok verimli gerçekleştiğini dile getiren AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, "Tecrübeli yerel yöneticilerimizden ve bakan yardımcılarımızdan aldığımız bilgi ve birikimlerin önümüzdeki süreç açısından çok büyük faydaları olacaktır. Bizler yerel anlamda tüm kadrolarımızla toplantıya katıldık. İnşallah AK Parti belediyeciliğini tüm tecrübeleriyle hayata geçirme uğraşı içerisinde olacağız. Zaten 31 Mart yerel seçimlerinden sonra kazandığımız beş ilçenin belediye başkanları AK Parti’nin hizmet politikalarına uygun aktif bir şekilde çalışmalarını sürdürüyorlar. İnşallah bu toplantıdan aldığımız birikimlerle içinde bulunduğumuz şehirleri daha yaşanılabilir bir hale getirmek için var gücümüzle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Toplantıya başkanlık eden Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’ye ve yöneticilere teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 16:43
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