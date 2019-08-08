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AK Parti Mardin İl Başkanı Kılıç belediye başkanları ile bir araya geldi

AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, belediye başkanları ile istişare toplantısında bir araya geldi.

08 Ağustos 2019 Perşembe 16:52
AK Parti Mardin İl Başkanı Kılıç belediye başkanları ile bir araya geldi

AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, belediye başkanları ile istişare toplantısında bir araya geldi.


AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, aylık olarak düzenlenen istişare toplantısında, Dargeçit Belediye Başkanı Mehmet Cüneyt Aksoy, Artuklu Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Ömerli Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ, Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir ile bir araya geldi.


AK Parti’li belediye başkanlarının canla başla çalıştığını belirten Kılıç "İstişare kültürü AK Parti’nin varoluş sebeplerinin başında gelmektedir. Bizler de bu doğrultuda tıpkı seçim dönemindeki gibi uyum ve koordinasyonu elden bırakmadan beş belediyemizin belediye başkanlarıyla düzenli olarak her ay bir araya geliyoruz. Gerçekleştirdiğimiz istişare toplantısında ilçelerde yapılan çalışmaları masaya yatırarak artılarımızı ve daha yapılması gereken faaliyetlerin analizini ortaya çıkarıyoruz. Gördüğümüz kadarıyla beş belediye başkanımız da canla başla çalışmalarını sürdürüyorlar. Çünkü halkımızdan aldığımız tepkiler hep bu yönde" dedi.


Yakaladıkları başarı çıtasını AK Parti’nin vizyonuna uygun bir şekilde en yukarıya taşımak için ellerini her taşın altına koyacaklarını kaydeden Kılıç, "İnşallah ilçelerimizde çığır açacak hizmetleri meydana getirerek, AK Parti’nin belediyecilik anlayışını tüm halkımıza benimseteceğiz. Bizler durmadan yolumuza devam edeceğiz. Yakaladığımız başarı çıtasını AK Parti’nin vizyonuna uygun bir şekilde en yukarıya taşımak için elimizi her taşın altına koyacağız. Çünkü halkımız dün olduğu bugünde hizmetin en iyisini hak ediyor. İnşallah bu beş ilçemizde yapacağımız önemli hizmetlerle önümüzdeki süreçte büyük şehir belediyesinin kapılarını da aralamış olacağız" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 16:52
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