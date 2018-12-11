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AK Parti Malatya ilçe belediye başkan adayları 2019

AK Parti Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Malatya belediye başkan adayını açıkladı. AK Parti Akçadağ belediye başkan adayı, AK Parti Pütürge belediye başkan adayı, AK Parti Darende belediye başkan adayı, Battalgazi AK Parti belediye başkan adayı, AK Parti Arapgir belediye başkan adayı son dakika açıklandı mı? AK Parti Malatya ilçeleri belediye başkan adayıları son durum.

11 Aralık 2018 Salı 11:36
AK Parti Malatya ilçe belediye başkan adayları 2019

AK Parti Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Malatya belediye başkan adayını açıkladı. AK Parti Akçadağ belediye başkan adayı, AK Parti Pütürge belediye başkan adayı, AK Parti Darende belediye başkan adayı, Battalgazi AK Parti belediye başkan adayı, AK Parti Arapgir belediye başkan adayı son dakika açıklandı mı? AK Parti Malatya ilçeleri belediye başkan adayıları son durum.

AK Parti Malatya ilçe belediye başkan adayı son dakika. AK Parti 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde de sandıktan başarıyla çıkmak istiyor. MHP ile yerel seçimlerde ittifak arayışına girilmiş ancak, yerel seçimlerde ittifak yapılmayacağı açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yeniden bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin görüşmesinde ittifak için yeniden karar kılındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ittifak çerçevesinde AK Parti belediye başkan adaylarından 74 adayı açıkladı. 

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan listeye göre, AK Parti Ankara'da Mehmet Özhaseki, İzmir'de Nihat Zeybekçi, Yozgat’da Celal Köse, Ağrı’da Savcı Sayan, Aksaray’da Enver Dinçer, Bilecik’de Nihat Can, Kars’da Ensar Erdoğdu, Siirt’te Ali İlbaş, Van’da Necdet Takva’yı aday gösterdi.

AK Parti Malatya belediye başkan adayı kim oldu?

AK Parti'nin açıklanan belediye başkan adayları arasında Malatya belediye başkan adayı da var. AK Parti Malatya belediye başkan adayı Selahattin Gürkan oldu. AK Parti'nin Malatya ilçe belediye başkan adayları önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Malatya belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti adayı Ahmet Çakır % 61

CHP adayı Hakan İnci % 17

SP adayı Ahmet Münir Erkal % 9

Akçadağ belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 46

CHP % 30

MHP % 16

Arapgir belediye seçim sonuçları

AK Parti % 46

CHP % 32

MHP % 18

Battalgazi belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 62

Bağımsız % 12

CHP % 10

Darende belediye seçim sonuçları 

AK Parti % 59

MHP % 30

SP % 6

Pütürge belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 71

SP % 14

MHP % 11

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 11:36
  1. Aksaray
  2. Yozgat
  3. Van
  4. Siirt
  5. Kars
  6. İzmir
  7. Bilecik
  8. Ankara
  9. Ağrı
  10. AK Parti Malatya ilçe belediye başkan adayları 2019
  11. AK Parti Akçadağ belediye başkan adayı
  12. AK Parti Pütürge belediye başkan adayı
  13. AK Parti Darende belediye başkan adayı
  14. Battalgazi AK Parti belediye başkan adayı
  15. AK Parti Arapgir belediye başkan adayı

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