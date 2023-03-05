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Medya AK Parti kulislerinde bu konuşuluyor! Gündeme bomba gibi düştü
Medya

AK Parti kulislerinde bu konuşuluyor! Gündeme bomba gibi düştü

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, İYİ Parti’nin altılı masadan ayrılması sonrası AK Parti kulislerinde, seçimlerin kendi lehlerine döndüğü havasının hakim olduğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2023-03-05 13:04:00 -
AK Parti kulislerinde bu konuşuluyor! Gündeme bomba gibi düştü

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, altılı masadan ayrıldıklarını açıklayarak İstanbul ve Ankara belediye başkanlarına adaylık çağrısı yapmıştı.

Akşener’in çıkışı sonrası iktidarda yüzler gülüyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün ”Onlar ne yaparlarsa yapsınlar, bizim planımız belli” dedi.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi ise AK Parti kulislerinde seçimlerin kendi lehlerine döndüğü havasının hakim olduğunu belirtti. Selvi, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şimdiye kadar aldığı oyların da üstünde bir oy oranıyla seçileceği düşünülüyor. ‘Seçim sonucu şimdiden belli oldu’ diyenlere de rastladım. Genel eğilim cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turda sonuçlanacağı yönünde" dedi. 

 
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