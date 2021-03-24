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Gündem AK Parti kongresinden dönen Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü kaza geçirdi
Gündem

AK Parti kongresinden dönen Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü kaza geçirdi

Ankara'da gerçekleştirilen AK Parti 7. Olağan Kongresi'ne katılan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü İstanbul'a dönüş yolunca kaza geçirdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-24 16:48:00 - 2021-03-24 17:19:33
AK Parti kongresinden dönen Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü kaza geçirdi

İstanbul'un Sancaktepe ilçesi Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti 7. Olağan Kongre dönüşünde trafik kazası geçirdi.

Döğücü'nin kaza geçirdiğini Twitter hesabından duyuran Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım "Sancaktepe Belediye Başkanımız Şeyma Döğücü hanımefendinin AK Parti 7. Olağan Kongre dönüşünde trafik kazası geçirdiği haberini üzülerek almış bulunuyorum. Kıymetli başkanımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum." dedi.

Döğücü'nün sağlık durumuna ilişkin herhangi bir açıklamada bulunulmadı.

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