AK Parti kongresinden dönen Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü kaza geçirdi
Ankara'da gerçekleştirilen AK Parti 7. Olağan Kongresi'ne katılan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü İstanbul'a dönüş yolunca kaza geçirdi.
İstanbul'un Sancaktepe ilçesi Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti 7. Olağan Kongre dönüşünde trafik kazası geçirdi.
Döğücü'nin kaza geçirdiğini Twitter hesabından duyuran Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım "Sancaktepe Belediye Başkanımız Şeyma Döğücü hanımefendinin AK Parti 7. Olağan Kongre dönüşünde trafik kazası geçirdiği haberini üzülerek almış bulunuyorum. Kıymetli başkanımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum." dedi.
Döğücü'nün sağlık durumuna ilişkin herhangi bir açıklamada bulunulmadı.