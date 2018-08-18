AK Parti kongresinde duygu dolu anlar! Canlı yayında şarkıya eşlik etti

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, canlı yayınında CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova’nın sorularını yanıtladı. AK Partili Ünal, yayın esnasında bütün salonun AK Parti’nin şarkılarından biri olan ‘Dönmem geri senin yolundan’ şarkısını hep bir ağızdan söylenmesi karşısında duygulandı ve kendisi de şarkıyı söyledi.

Ünal salonun hep bir ağızdan şarkı söylemesi hakkında şunları söyledi:

“Sevginin, muhabbetin, aidiyetin ve bir ülkeyi sevmenin duygusunu yaşıyoruz. Biz diyoruz ki AK Parti bir millet aşkı hikayesidir. Recep Tayyip Erdoğan'ın da hikayesi de milletine aşık bir adamın hikayesidir. Bu iki aşk birleşince ortaya bu atmosfer çıkıyor. Ama işte bunu anlamak biraz zor.

Derdinden, davasından, ülkesine duyduğu aşktan dönmeyecek ve ülkesini ölümüne bir aşka seven insanların şarkısını, türküsünü dinliyoruz şu anda.”