AK Parti Kırşehir ilçeleri belediye başkan adayları 2019

AK Parti Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Kırşehir belediye başkan adayını açıkladı. AK Parti Boztepe belediye başkan adayı, AK Parti Çiçekdağı belediye başkan adayı, AK Parti Akçakent belediye başkan adayı, Akpınar AK Parti belediye başkan adayı, AK Parti Kaman belediye başkan adayı son dakika açıklandı mı? AK Parti Kırşehir ilçeleri belediye başkan adayıları son durum.

AK Parti Kırşehir ilçe belediye başkan adayı son dakika. AK Parti 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde de sandıktan başarıyla çıkmak istiyor. MHP ile yerel seçimlerde ittifak arayışına girilmiş ancak, yerel seçimlerde ittifak yapılmayacağı açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yeniden bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin görüşmesinde ittifak için yeniden karar kılındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ittifak çerçevesinde AK Parti belediye başkan adaylarından 74 adayı açıkladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan listeye göre, AK Parti Ankara'da Mehmet Özhaseki, İzmir'de Nihat Zeybekçi, Kocaeli’den Tahir Büyükakın, Malatya’dan Selahattin Gürkan, Nevşehir’den Rasim Arı, Niğde’den Emrah Özdemir, Ordu’dan Hilmi Güler, Kırklareli’den Burak Süzülmüş, Balıkesir’den Yücel Yılmaz, Bingöl’den Erdal Arıkan, Kars’da Ensar Erdoğdu’yu aday gösterdi.

AK Parti Kırşehir belediye başkan adayı kim oldu?

AK Parti'nin açıklanan belediye başkan adayları arasında Rize belediye başkan adayı da var. AK Parti Kırşehir belediye başkan adayı Yaşar Bahçeci oldu. AK Parti'nin Kırşehir ilçe belediye başkan adayları önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Adaylar açıklanır açıklanmaz buradan takip edebilirsiniz.

MHP'nin Kırşehir belediye başkan adayı Onur Köksal olmuştu.

Kırşehir 2014 yerel seçim sonuçları

Akçakent 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 50.3

SP % 42.7

MHP % 5.6

CHP % 1.2

Akpınar 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 50.1

CHP % 44.2

MHP % 4.2

Boztepe 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 36.7

CHP % 33.3

MHP % 29.7

Çiçekdağı 2014 yerel seçim sonuçları

MHP % 46.2

AK Parti % 46.0

CHP % 6.9

Kırşehir 24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

AK Parti % 41,2

CHP 25.6

MHP 16.9

İYİ Parti 10,1

HDP 4.7