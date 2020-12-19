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Siyaset AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı görevine Seher Ünsal getirildi
Siyaset

AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı görevine Seher Ünsal getirildi

AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı görevine getirilen Seher Ünsal, Kırşehir tarihinde ilk kadın il başkanı olarak tarihe geçti.

Yeniakit Publisher
2020-12-19 23:27:00 -
AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı görevine Seher Ünsal getirildi

AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı görevine Seher Ünsal getirildi.

Kırşehir tarihinde ilk kadın il başkanı

AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı görevine Seher Ünsal getirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 3 adayla birlikte görüşmeye giden Ünsal, Kırşehir tarihinde kadın il başkanı olarak bir ilke imza attı.

 

30 aday arasında yer almayan fakat STK görüşmelerinde koordinatörler tarafından tespit edilen Ünsal, Kırşehir Kadın ve Demokrasi Derneği Başkanlığı görevini yürütüyordu.

2014-2019 yılları arasında AK Partili Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci'nin de meclis üyeliğini yapmıştı.

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