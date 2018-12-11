AK Parti Kırıkkale ilçeleri belediye başkan adayıları 2019

AK Parti Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Kırıkkale belediye başkan adayını açıkladı. AK Parti Sulakyurt belediye başkan adayı, AK Parti Balışeyh belediye başkan adayı, AK Parti Çelebi belediye başkan adayı, Delice AK Parti belediye başkan adayı, AK Parti Karakeçili belediye başkan adayı son dakika açıklandı mı? AK Parti Kırıkkale ilçeleri belediye başkan adayıları son durum.

AK Parti Kırıkkale ilçe belediye başkan adayları son dakika. AK Parti 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde de sandıktan başarıyla çıkmak istiyor. MHP ile yerel seçimlerde ittifak arayışına girilmiş ancak, yerel seçimlerde ittifak yapılmayacağı açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yeniden bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin görüşmesinde ittifak için yeniden karar kılındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ittifak çerçevesinde AK Parti belediye başkan adaylarından 74 adayı açıkladı.

Kırıkkale AK Parti ilçe belediye başkan adayları 2019 listesi belli oldu mu? Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan listeye göre, AK Parti Ankara'da Mehmet Özhaseki, İzmir'de Nihat Zeybekçi, Kocaeli’den Tahir Büyükakın, Malatya’dan Selahattin Gürkan, Nevşehir’den Rasim Arı, Niğde’den Emrah Özdemir, Ordu’dan Hilmi Güler, Kırklareli’den Burak Süzülmüş, Balıkesir’den Yücel Yılmaz, Bingöl’den Erdal Arıkan, Çanakkale’den Ayhan Gider, Kars’da Ensar Erdoğdu’yu aday gösterdi.

AK Parti Kırıkkale belediye başkan adayı kim oldu?

AK Parti'nin açıklanan belediye başkan adayları arasında Gümüşhane belediye başkan adayı da var. AK Parti Kırıkkale belediye başkan adayı Mehmet Saygılı oldu. AK Parti'nin Kırıkkale ilçe belediye başkan adayları önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Kırıkkale 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti adayı Mehmet Saygılı % 44.3

MHP adayı Mustafa Pekdoğan % 30

SP adayı Mahir Yılmaz 20.3

Bahşili belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 48

SP % 35

MHP % 15

Balışeyh belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 62

MHP % 36

Çelebi belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 40

SP % 30

BBP % 17

MHP % 8

Delice belediye seçim sonuçları 2014

SP % 43

AK Parti % 33

MHP % 20

Karakeçili belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 29

BBP % 27

MHP % 22

SP % 18

Sulakyurt belediye seçim sonuçları 2014

MHP % 31

SP % 29

AK Parti % 26

CHP % 11

Kırıkkale 24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

AK Parti: % 43.44

MHP: % 24.73

CHP: % 15.21

İYİ Parti: % 13.95

SP: % 1.22

HDP: % 1.10

AK Parti Kırıkkale Milletvekili

Ramazan Can

MHP Kırıkkale Milletvekili

Halil Öztürk

CHP Kırıkkale Milletvekili

Ahmet Önal