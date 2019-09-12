AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer:”Kayseri sağlık hizmeti olarak Türkiye standartlarının üzerinde”

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Kayseri Şehir Hastanesi’ni gezerek son 1 yıl içerisindeki faaliyetlerini kapsayan değerlendirmelerde bulundu. Tamer hastane için, ”Kayseri sağlık hizmeti olarak Türkiye standartlarının üzerinde” dedi.

Değerlendirme ziyaretinde İsmail Tamer’e İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli ve Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik eşlik etti. İsmail Tamer hastalarla konuşup bir problemleri olup olmadığını sorduktan sonra hastane içindeki odaları ve ameliyathaneleri de gezdi.

Kayseri’nin sağlık hizmetlerinde Türkiye ortalamasının üzerinde hizmet verdiğini söyleyen AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, “Kayseri’deki sağlık hizmetlerini değerlendirecek olursak, şu anda Türkiye’deki sağlık hizmetlerinin üzerinde bir şehir olarak görünüyor. Bu bağlamda ayrı ayrı herkese teşekkür ediyorum. Çünkü sağlık hizmeti gerçek anlamda fedakarlık isteyen bir hizmet. Gece gündüz demeden, hava koşullarına aldırış etmeden bir gönül meselesi diye adlandırırız. Beraber hizmet yaptığımız dönemler de oldu ve hepimiz ailemizden ayrı kalarak sağlık hizmeti vermeye çalıştık. Bu bağlamda şağlık çalışanlarına yapılan şiddeti de kınıyorum. Bugün Kayseri Şehir Hastanemizi ziyaret ettik. Hasta ziyaretleri yaparak onların genel anlamda memnuniyet derecelerini gördük. Son derece iyi bir hizmet verildiğine de şahitlik etmiş olduk. Şu an itibariyle baktığımızda basına yansıyan olumsuz etkileri de ne yazık ki üzülerek görüyoruz. Şimdiki sağlık hizmetlerinin, hem ucuz hem de kaliteli bir şekilde verildiğini görüyoruz. Şehir hastaneleri sayın Cumhurbaşkanımızın hep hayalim dediği yerlerdir ve tam teşekküllü nitelikli yatak dediğimiz özellikleri bulunan odalarda sağlık hizmeti verilmesi anlamına geliyor. Türkiye’de yaklaşık 200 bine yakın hastane yatağı söz konusu ve şu an 50 bine yakını kullanılıyor. 2023 vizyonundaki hedef, tüm hastanelerimizde nitelikli yatağa geçmek. Yapılan şehir hastaneleriyle bunlar hızla devam ediyor ve İnşallah en kıssa zaman içerisinde Türk insanının bu hizmetlerden yararlanacağını ifade etmek istiyorum” dedi.

İsmail Tamer, Kayseri Şehir Hastanesinin aylık ortalama 300 bin hastaya baktığını ve bazı ülkelerin bu sistemi harika bulduklarını söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:

“Kayseri Şehir Hastanesine göz attığımızda şunu görüyoruz, ayda 300 bin poliklinik yapılıyor. Bu günlük 12 ile 15 bin arasında değişiyor. Bu çok önemli bir şey. Yıllar önce sağlık hizmetlerinde şehir hastanelerini araştırdığımızda o komisyonda ben de vardım. Daha sonra Türkiye ayağını da Kayseri Eğitim ve Araştırma hastanesinde yapmıştık. O zaman ben İngilizlere baktığımız hasta sayısını ifade ettiğimde onlar şaşırmışlardı. Daha sonra harika bir sistemin yürüdüğünü ifade etmişlerdi. Ameliyat sayısına baktığımızda şehir hastanemiz ayda 16 bin tane ameliyat yapıyor. Herkes en iyi şekilde ameliyatlarını olup rahatlıkla gidebiliyorlar. Tomografi taşındığı dönemde hep şikayet edildi ve ultrason günlerinin çok uzun olduğu ifade ediliyordu. Bugün bakıyoruz 2 güne inmiş. Ultrasonlar tomografi gibi değil, bire bir doktorların baktığı ve ilgilendiği durumlar olması nedeniyle 2 güne inmesi Türkiye geneline baktığınızda bu mükemmel bir olay olarak değerlendirmek lazım. MR günü 2 gün oldu ve bu da çok önemli. Başka yerlerde aylar verilen MR için 2 gün vermek, çok çok başarılı bir durum. Tomografide de gün yok ve gelen hasta aynı anda çekiliyor birkaç saat içerisinde gönderiliyor ve bunların hepsi takdire şayan bir durum. 253 adet yoğun bakım yatağı var ve bunların yüze 90’ının dolu olması da ne derece kaliteli bir hizmet verildiğinin göstergesidir.”

Adli psikiyatri hastalarının gelişi güzel değil tutukluluk hallerine göre ayrılarak yatılı tedavi gördüğünü söyleyen Tamer, “Son günlerde basında adli psikiyatri hastalarının yatmasıyla ilgili olumsuz bazı haberlere rastladık. Biz bunu tamamen haksın bir hadise olarak görüyoruz. Burada 100 yataklı bir merkezimiz söz konusu. Bunların 28 tanesi özellikle tutuklu ve hükümlü olanlara ayrılmış yataklar ve geri kalanı da yine adli ama ceza almamış olan tutuklular için ayrılmış yataklar. Buraya gelişi güzel şekilde hasta yatıramazlar ancak psikiyatrik ve adli bir hadise ise buraya yatırabilirler. Bundan önce Türkiye genelinde yapılan kalite değerlendirmesinde Kayseri Şehir Hastanesinin yüz üzerinden yüz almasını da tebrik ediyorum. Burada işletmecilik yapan YDA şirketi ve Büyükşehir belediyesi ile birlikte ibadethane konusuna bir çözüm getirilmesi gerektiği düşünüldü. Sayın Memduh Büyükkılıç ile görüştük ve karşı tarafta belediyeye ait olan bir arsada büyük bir cami inşa ediliyor. YDA şirketinin büyük katkılarıyla buraya bir cami yapılacağını da belirtmek istiyorum” ifadelerinde bulundu.

Gazetecilerin sorduğu ambulans helikopter gelecek mi sorusunu yanıtlayan İsmail Tamer, “Ambulans helikopter deyince ben dur derim. 2004 senesinde ben başhekimken ilk defa ambulans helikoptere pazarlık yaptık. İncelemelerimiz sonucu baktık ki Sağlık bakanlığı kanunlarında eksikler var. Helikopter nereye konuşlandırılacak, pilotunun parasını kim ödeyecek, masraflarını kim karşılayacak diye ve bunlar o zaman için muallakta olan durumlardı. Ben bunu Sağlık Bakanımıza sunduğumda, bu konu ile ilgili bakanlıkta çalışmamı istedi. Bizim bu konunun Türkiye’ye kazandırılmasında büyük payımız var. O zaman da Türkiye’de belirli bölgelere 7 helikopter verilmişti ve 1 tanesi Kayseri’ye gelmişti. Bu günlerde burada olmamasının nedeni tamirde olması. Kısa bir süre sonra gelecek. Geçen hafta parmağı kopan bir hastayı Konya’ya göndermek durumu söz konusu oldu ve anında Sivas’tan geldi aldı götürdü ve parmak kurtuldu. Şu an tamirde ama eksik kalan bir hizmet de yok” dedi.