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Siyaset AK Parti Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy'un acı günü
Siyaset

AK Parti Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy'un acı günü

Yeniakit Publisher
2024-06-08 14:36:00 -
AK Parti Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy'un acı günü

AK Parti Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy'un 96 yaşında vefat eden annesi Hayriye Özsoy, Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde toprağa verildi.

Özsoy için Ulu Cami'de öğle vakti düzenlenen cenaze törenine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Vali Gökmen Çiçek, Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, ilçe belediye başkanları, Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı ile vatandaşlar katıldı.

Törene katılanlar, Milletvekili Özsoy'a taziye dileklerini iletti.

Hayriye Özsoy'un cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Ahçılı Mezarlığı'na defnedildi.

Öte yandan Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı'nın, Almanya'nın Hannover kentinde imam olarak görev yapan ve motosiklet kazasında hayatını kaybeden kuzeni Münir Çamlı'nın (52) cenazesi de aynı camideki törenin ardından Ahçılı Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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