0553 313 94 23

AK Parti Kars’ta MHP’ye destek verecek

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Mart 2019'daki yerel seçimler için 9 il ve 41 ilçenin belediye başkan adayını açıkladı. Bunlar arasında AK Parti ile ittifak yapılması planlanan Kars adayı da bulunuyor. AK Parti Kars'ta MHP’nin adayı Çetin Nazik’e destek verecek.

02 Aralık 2018 Pazar 13:49
AK Parti Kars’ta MHP’ye destek verecek

AK Parti Kars’ta MHP’nin adayı Çetin Nazik’e destek vermeyi planlıyor. MHP lideri Devlet Bahçeli’nin dün sabah Nazik ile görüşerek görevi tebliğ ettiği dile getiriliyor.

İki parti arasında 2014 seçimlerinde 3.5 puan oy farkı vardı

2014’te MHP’den Kars Belediye Başkanı seçilen Murtaza Karaçanta’nın yerelde, “HDP ile işbirliği yaptığı iddiasıyla” şubat ayında istifası istenmişti. Karaçanta, “Türk milliyetçiliğine hizmet etmeye devam edeceğini” açıklayarak, partisinden istifa etmişti. 2014’teki seçimlerde Kars’ta MHP yüzde 28.4, AK Parti ise yüzde 25 oy almıştı. MHP ile AK Parti arasında 2014 seçimlerinde yaklaşık 3.5 puan oy farkı bulunuyordu. İttifak görüşmelerinde de AK Parti’nin Kars’ta MHP’yi destekleyeceği dile getirilmişti.

MHP, Kars’ın iki ilçesinin de adaylarını açıkladı. Arpaçay’dan Erdal Mert, Kağızman’dan Nevzat Yıldız’ın adaylığı da duyuruldu.

Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 13:49
  1. Kars
  2. Devlet Bahçeli
  3. MHP
  4. AK Parti
  5. Çetin Nazik

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye'yi tehdit eden ABD, S-400 karşıtı paket geliştirdi
    1. Türkiye'yi tehdit eden ABD, S-400..
    2. Afganistan'da bombalı araç..
    3. AK Parti Kars’ta MHP’ye destek verecek
    4. Avrupa şampiyonu kick boksçu, Nemrut..
    5. Esenyurt'ta darp sonucu ölüme gözaltı
    6. Belgesel çekerken öyle bir şeyle..
    7. Düşler Akademisi projesiyle 10 yılda 6..
    8. Mustafa Cengiz'den ceza yorumu
    9. ABD'den "Münbiç'te ortak devriye"..
    10. ABD Konsolosluğuna saldırı! "Bomba..
    11. Günlerdir gözaltındaydı! İsrail..
    12. Ford Otosan ve AVL'den "otonom konvoy"..
    13. Gençlerle sabah namazında buluşan..
    14. Trabzonspor'da kupa mesaisi
    15. Terör örgütü FETÖ'de büyük panik!..
    16. Reklâmı yasak olanın festivali olur mu?
    17. Meteorolojiden Antalya, Muğla ve..
    18. Oğlu dağa kaçırılan aileden terör..
    19. Vatandaşa müjde! Faturalara yansıyacak
    20. Güneydoğu ihracatının öncüsü tekstil
    Maduro, Erdoğan'ın ziyareti öncesi hepsini Türkiye'ye devretti
    Maduro, Erdoğan'ın ziyareti öncesi hepsini Türkiye'ye devretti
    İyi Partili Ümit Özdağ'dan Suriyelilere yönelik 182 nefret mesajı
    İyi Partili Ümit Özdağ'dan Suriyelilere yönelik 182 nefret mesajı
    Menzili 600 kilometre! Karadeniz'de kuş uçurtmayacak
    Menzili 600 kilometre! Karadeniz'de kuş uçurtmayacak
    Rus kuklası Kadirov'dan 'Diriliş' tiyatrosu!
    Rus kuklası Kadirov'dan 'Diriliş' tiyatrosu!
    AYM'den flaş karar! 2 siyasi parti hakkında suç duyurusu
    AYM'den flaş karar! 2 siyasi parti hakkında suç duyurusu

    Günün Karikatürü

    2 Aralık 2018
    Seçim öncesi bomba iddia! AK Parti o illeri MHP'ye bırakıyor
    Seçim öncesi bomba iddia! AK Parti o illeri MHP'ye bırakıyor
    Serbest bırakılmayı uman Demirtaş ağladı: Beklesinler, duruşmaya geliyorum
    Serbest bırakılmayı uman Demirtaş ağladı: Beklesinler, duruşmaya geliyorum