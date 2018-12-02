AK Parti Kars’ta MHP’ye destek verecek

AK Parti Kars’ta MHP’nin adayı Çetin Nazik’e destek vermeyi planlıyor. MHP lideri Devlet Bahçeli’nin dün sabah Nazik ile görüşerek görevi tebliğ ettiği dile getiriliyor.

İki parti arasında 2014 seçimlerinde 3.5 puan oy farkı vardı

2014’te MHP’den Kars Belediye Başkanı seçilen Murtaza Karaçanta’nın yerelde, “HDP ile işbirliği yaptığı iddiasıyla” şubat ayında istifası istenmişti. Karaçanta, “Türk milliyetçiliğine hizmet etmeye devam edeceğini” açıklayarak, partisinden istifa etmişti. 2014’teki seçimlerde Kars’ta MHP yüzde 28.4, AK Parti ise yüzde 25 oy almıştı. MHP ile AK Parti arasında 2014 seçimlerinde yaklaşık 3.5 puan oy farkı bulunuyordu. İttifak görüşmelerinde de AK Parti’nin Kars’ta MHP’yi destekleyeceği dile getirilmişti.

MHP, Kars’ın iki ilçesinin de adaylarını açıkladı. Arpaçay’dan Erdal Mert, Kağızman’dan Nevzat Yıldız’ın adaylığı da duyuruldu.