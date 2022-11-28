AK Parti karşıtı provokasyon olsun da... Ahmet Davutoğlu'ndan provokatör eczacılara destek

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Koronavirüsle mücadelenin en sıkı olduğu günlerde 50 kuruşluk cerrahi maskeyi, 5 liraya yükselterek süreçten nemalanan eczacılar, şimdi de hak talebi ile sokaklara döküldü.

AK Parti karşısındaki her provokasyona koşulsuz destek veren Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bu provokasyona da Twitter hesabından destek verdi.

"Türkiye'nin dört bir yanından Ankara’ya gelerek hak kayıplarına ve ilaç krizine karşı seslerini duyurmaya çalışan eczacı kardeşlerimizin yanındayız." diyen Davutoğlu, "Sağlıklı toplum için fedakârca mücadele eden eczacıların talepleri acilen yerine getirilmeli" ifadelerini kullandı.