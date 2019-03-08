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AK Parti Karabük teşkilatı seçim çalışmalarını hızlandırdı

AK Parti Karabük teşkilatı, İl Başkanı Av.

08 Mart 2019 Cuma 16:23
AK Parti Karabük teşkilatı seçim çalışmalarını hızlandırdı

AK Parti Karabük teşkilatı, İl Başkanı Av. İsmail Altınöz başkanlığında 31 Mart yerel seçimlerine yaklaşılırken sandık bazlı ve sokak ölçekli üye tarama çalışmalarını hızlandırdı.


Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Kapı kapı, ev ev vatandaşları dolaşmaya var mısınız? Sıkmadık el, tebessüm etmedik yüz kalmayıncaya kadar çalışacak mısınız?” şeklinde teşkilatına yaptığı çağrılarının ardından AK Parti Karabük İl Başkanlığı “biz de varız” diyerekbir çalışma başlattı. AK Parti Karabük Teşkilatı kapı kapı dolaşarak seçmenlere ulaşmaya başladı. Teşkilat üyeleri, “Durmak yok yola devam” parolası ile Karabük’te çalınmadık kapı bırakmayacaklarını da belirtti.


Gerçekleştirilen ziyaretlerde konuşan AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz Altınöz, “İnsanlarımızın yüzü gülüyor. Çat kapı ziyaretlerimizde desteklerini istedik. Bu ziyaretlerimiz devam edecek. Evlere hanelere girip selam vereceğiz. Mahalle sakinlerini dinleyeceğiz önerilerini alacağız ve daha güzel bir şehri onlarla beraber yapmış olacağız" dedi.


AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, “Durmak yok yola devam. Biz gücümüzü milletimizin birliğinden, beraberliğinden alıyoruz. Biz gücümüzü aziz milletimizden alıyoruz. 31 Mart’ta bir ve beraber olarak Türkiye’ye beka seçiminde sahip çıkacağınıza inancımız tamdır. AK Parti milletimizin partisidir. Belediye Başkan adayımız Burhanettin Uysal’a destek olacağınızı biliyorum” ifadelerini kullandı.


Karabük’te rekor kıracaklarını ifade eden AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, “Bu güzel milletimize çok daha büyük bir azimle hizmet etmenin enerjisini depoluyoruz. Karabük’ümüzde AK Parti’mize yoğun ilgi var. Hemşehrilerimizin teveccühü gösteriyor ki Karabük’te Burhanettin Uysal ile rekor kıracağız” diye konuştu.


“Sorun çözen bir belediyecilik anlayışını Karabük halkı ile tanıştıracağız”


Ziyaretlerde konuşan AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Burhanettin Uysal “1 Nisan’dan itibaren Karabük tarihinde görmediği değişimi yaşayacak ve bölgemizde parmakla gösterilen bir şehir inşa edeceğiz. Ziyaretlerimizde her kesimden insanlarla oturup sohbet etme imkanı buluyoruz. Hepsinin Karabük Belediye Başkanından beklentilerini dinliyoruz. Bu doğrultuda Karabük’ün neye ihtiyacı olduğunu da anlamış oluyoruz. Başkan olduğum takdirde bu doğrultuda çalışarak sorun üreten değil çözen bir belediyecilik anlayışını Karabük halkı ile tanıştıracağız” dedi.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 16:23
  1. doğa

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