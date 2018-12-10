AK Parti Kahramanmaraş ilçe belediye başkan adayları 2019 yerel seçim

AK Parti Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Kahramanmaraş belediye başkan adayını açıkladı. AK Parti Afşin belediye başkan adayı, AK Parti Elbistan belediye başkan adayı, AK Parti Nurhak belediye başkan adayı, Afşin AK Parti belediye başkan adayı, AK Parti Pazarcık belediye başkan adayı son dakika açıklandı mı? AK Parti Kahramanmarış ilçeleri belediye başkan adayıları son durum.

AK Parti Kahramanmaraş ilçe belediye başkan adayı son dakika. AK Parti 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde de sandıktan başarıyla çıkmak istiyor. MHP ile yerel seçimlerde ittifak arayışına girilmiş ancak, yerel seçimlerde ittifak yapılmayacağı açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yeniden bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin görüşmesinde ittifak için yeniden karar kılındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ittifak çerçevesinde AK Parti belediye başkan adaylarından 74 adayı açıkladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan listeye göre, AK Parti Ankara'da Mehmet Özhaseki, İzmir'de Nihat Zeybekçi, Yozgat’da Celal Köse, Ağrı’da Savcı Sayan, Aksaray’da Enver Dinçer, Bilecik’de Nihat Can, Sivas’da Hilmi Bilgin, Siirt’te Ali İlbaş, Van’da Necdet Takva’yı aday gösterdi.

AK Parti Kahramanmaraş belediye başkan adayı kim oldu?

AK Parti'nin açıklanan belediye başkan adayları arasında Kahramanmaraş belediye başkan adayı da var. AK Parti Kahramanmaraş belediye başkan adayı Hayrettin Güngör oldu. AK Parti'nin Maraş ilçe belediye başkan adayları önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Kahramanmaraş belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti adayı Fatih Mehmet Erkoç % 58

MHP adayı Tahir Akgemci % 30

CHP adayı Ünal Ateş % 6

Afşin belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 48

MHP % 45

CHP % 4

Elbistan belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 46

MHP % 43

CHP % 5

Nurhak belediye seçim sonuçları 2014

CHP % 32

AK Parti % 29

MHP % 29

HDP % 9

Pazarcık belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 41

CHP % 40

MHP % 12