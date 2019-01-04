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AK Parti İzmit Gölcük belediye başkan adayı 2019

AK Parti'nin İzmit ilçe belediye başkan adayları son dakika belli oldu mu? AK Parti İstanbul ve Ankara ilçe belediye başkan adayları açıklanmasıyla birlikte AK Parti ilçe belediye başkan adayları 2019 listesi de merak ediliyor. AK Parti Kocaeli ilçe belediye başkan adaylarının kim olacağı İzmitliler tarafından son dakika olarak araştırılıyor. Peki AK Parti İzmit ilçe belediye başkan adayları kim oldu? AK Parti İzmit Gölcük belediye başkan adayı kim oldu?

04 Ocak 2019 Cuma 16:49
AK Parti İzmit Gölcük belediye başkan adayı 2019

AK Parti'nin İzmit ilçe belediye başkan adayları son dakika belli oldu mu? AK Parti İstanbul ve Ankara ilçe belediye başkan adayları açıklanmasıyla birlikte AK Parti ilçe belediye başkan adayları 2019 listesi de merak ediliyor. AK Parti Kocaeli ilçe belediye başkan adaylarının kim olacağı İzmitliler tarafından son dakika olarak araştırılıyor. Peki AK Parti İzmit ilçe belediye başkan adayları kim oldu? AK Parti İzmit Gölcük belediye başkan adayı kim oldu?

AK Parti 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde de sandıktan başarıyla çıkmak istiyor. MHP ile yerel seçimlerde ittifak arayışına girilmiş ancak, yerel seçimlerde ittifak yapılmayacağı açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine yeniden bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin görüşmesinde ittifak için yeniden karar kılındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yönetimindeki AK Parti kurmayları 2019 yerel seçimlerde gösterilecek belediye başkan adaylarını belirlemek için ince eleyip sıkı dokuyor. AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları 16 Kasım Cuma itibariyle sona ermesiyle birlikte aday belirleme sürece de başlamıştı.

AK Parti İzmit belediye başkan adayları 2019

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir'in de bulunduğu 75 ilin belediye başkan adaylarını açıklamıştı. Başkan Erdoğan geçtiğimiz günlerde ise hem AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adaylarını hem de AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. AK Parti'nin ilçe belediye başkan adaylarının açıklanmaya başlamasından sonra AK Parti İzmit ilçe beldeiye başkan adaylarının kim olduğu ve AK Parti Kocaeli ilçe belediye başkan adaylarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. AK Pati Kocaeli Büyükşehir Belediye başkan adaylığı için Bilecik Valisi Tahir Büyükakın oldu.  Ali Yıldırım AK Parti Gölcük ilçe belediye başkan adaylığı için ismi geçtiği iddia ediliyor.

Kocaeli 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti adayı İbrahim Karaosmanoğlu % 50.6

CHP adayı Tahsin Tarhan % 26.2

MHP adayı Saffet Sancaklı % 14.1

Gölcük belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 45

CHP % 40

SP % 6

MHP % 5

Kocaeli 24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

AK Parti yüzde 48.18

CHP yüzde 20.13

MHP yüzde 11.46

İYİ Parti yüzde 10.47

HDP yüzde 7.06

SP yüzde 2.25

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 16:49
  1. Kocaeli
  2. İzmir
  3. İstanbul
  4. Bilecik
  5. Ankara
  6. AK Parti İzmit Gölcük belediye başkan adayı 2019
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