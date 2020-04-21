AK Parti İzmir’de üç ilçeye başkan ataması

AK Parti Genel Merkezi tarafından İzmir’de daha önce aday olmayacaklarını açıklayan Güzelbahçe, Kemalpaşa ve Bornova ilçe başkanlıklarına yeni isimler atandı.

AK Parti İzmir Teşkilattan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Nail Kocabaş, ilçe başkanlıkları ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kocabaş, “Bilindiği gibi genel merkezimiz; korona virüs salgın hastalığıyla mücadele nedeni ile ertelenen kongre sürecimiz için yeni bir durum değerlendirmesi yaparak bazı ilçelerimiz için atamalar gerçekleştirmiştir. Bu çerçevede; çalışmaların aksamadan ve daha verimli yürütülebilmesi açısından daha önce aday olmayacaklarını açıklayan Güzelbahçe, Kemalpaşa ve Bornova ilçe başkanlıkları için değişiklik yapılması uygun bulunmuştur. Güzelbahçe ilçe başkanlığına geçtiğimiz günlerde vekaleten atanan Ali Eşref Demir’in asaleten atandığı; Kemalpaşa’da Mehmet Ali Demirtaş yerine Bülent Aksakal, Bornova’da Cevdet Çayır yerine Hasan Karaman’ın atandığı bilgisi, genel merkez teşkilat başkanlığımız tarafından il başkanlığımıza tebliğ edilmiştir. Görevi devralan ilçe başkanlarımıza başarılar dilerim. Görevi devreden başkanlarımıza da tüm emek ve gayretleri İçin teşkilatımız adına teşekkür ederim. Tüm teşkilatımıza hayırlı olsun” dedi.