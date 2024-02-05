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Gündem

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ barlar sokağında Muhalif basından ilk yorum: Ak Parti kafaya koydu İzmir’i alacak

Yeniakit Publisher
2024-02-05 08:16:00 -

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 31 Mart yerel seçimleri öncesi çalışmalarına devam ediyor. Dağ, İzmir'in tüm ilçelerini dolaşarak vatandaşlarla bir araya geldi. Konak Belediye Başkan Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı seçim çalışmaları kapsamında Alsancak semtinde kafe ve eğlence merkezlerinin olduğu Gül Sokak'ı ziyaret etti.

Dağ vatandaşla yaptığı sohbette genel olarak artık İzmir halkında bir yorgunluğun olduğunu belirtti. Korku siyasetine gerek olmadığını belirterek muhalefetin yaptığı siyasete gönderme yapan Hamza Dağ, "Biz İzmirliyiz, İzmir evladıyız. Şehir kaybediyor. Şehrin 5 yıl daha kaybetmesine gerek yok. Ben bu şehrin çocuğuyum, Ceyda hanım bu şehrin çocuğu. Biz de bu sokakları seven insanlarız. Biz büyükşehir belediye başkanı olduğumuzda kapılarına mühür vurmayacağız. Kimsenin alanına müdahale edecek halimiz yok." ifadelerini kullandı. Hamza Dağ’ın barlar sokağını ziyaret etmesi büyük ilgi gördü. Muhalif basın “Ak Parti kafaya koydu İzmir’i alacak” yorumu yaptı.

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