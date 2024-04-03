AK Parti itiraz etti, oylar tekrar sayılıyor
AK Parti, Gümüşhane'de seçimlere itiraz etti. Bugün yapılan itirazın ardından oy pusulaları yeniden sayılmaya başlandı.
Gümüşhane’de 31 Mart’ta yapılan mahalli idareler seçimlerinin ardından AK Parti Merkez ilçe başkanlığı, Belediye Başkanlığı seçimlerine itiraz etti.
Bugün yapılan itirazın ardından İlçe Seçim Kurulunda Gümüşhane Belediye Başkanlığı oy pusulaları tekrar sayılmaya başlandı.
AK Parti Genel Merkezinin talebi doğrultusunda İlçe Seçim Kuruluna gerçekleşen itirazın olumsuz sonuçlanması halinde bu kez AK Parti İl Başkanlığının İl Seçim Kuruluna itiraz edeceği öğrenildi.
Gümüşhane kent merkezinde kesin olmayan resmi sonuçlara göre 80 sandıkta 21 bin 324 kayıtlı seçmenden 16 bin 742’si sandığa gitmiş, 16 bin 75 geçerli oyun 6 bin 690’ını Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) adayı Vedat Soner Başer, 6 bin 141’ini AK Parti adayı mevcut Belediye Başkanı Ercan Çimen almıştı. Seçimde 549 oy farkla Vedat Soner Başer Belediye Başkanı seçilmişti.