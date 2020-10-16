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Aktüel AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan'ın vefatı
Aktüel

AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan'ın vefatı

Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Bedros Şirinoğlu: - "Mide kanseri oldu, epey zaman hastalıkla mücadele etti maalesef hastalık vücudu sardı ve kendisini kaybettik. Cemaat olarak çok üzgünüz"

Yeniakit Publisher
2020-10-16 21:36:20 -
AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan'ın vefatı

İSTANBUL (AA) - Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Bedros Şirinoğlu, AK Parti İstanbul Milletvekili ve MKYK üyesi Markar Esayan'ın vefatına ilişkin, "Cemaat olarak çok üzgünüz." dedi.

Şirinoğlu, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Esayan'ın dürüst ve çalışkan biri olduğunu belirterek, "AK Parti'ye gönülden bağlıydı ve partisiyle ilgili hiçbir toplantıyı kaçırmazdı. Çok iyi niyetli ve vatanseverdi. Kendisiyle çok sık görüşürdük. Mide kanseri oldu, epey zaman hastalıkla mücadele etti maalesef hastalık vücudu sardı ve kendisini kaybettik. Cemaat olarak çok üzgünüz. Devletine milletine bağlı bir arkadaştı." ifadelerini kullandı.




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