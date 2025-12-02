AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım: Türkiye'ye operasyon yapılmak isteniyor

AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, bazı sosyal medya hesaplarının sadece algı oluşturmak amacıyla açıldığını belirterek, "O algı üzerinden de ülkemizi, ülkemizi idare eden kişileri, o olaya karışan kimseleri linç etmeye varana kadar her türlü operasyona açık hale gelinmiş oluyor. Yargılamalar bile böyle bir linç karşısında etkisiz hale gelebiliyor." dedi.

Yıldırım, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, son dönemde sosyal medyadaki adres kullanıcılarının nerede hesap açtığı, hesap hareketlerinin nerede olduğu, bu hesapların kim adına işlem yaptığına dair bazı verilerin ortaya çıktığını anlattı.

Sosyal medya hesabı üzerinden algı oluşturmak isteyen, Türkiye'ye operasyon yapmak isteyenlerin nerede saklandıklarının görüldüğünü dile getiren Yıldırım, bazı ideolojiler adına açılan hesapların aslında o ideolojiye ait olmadığının ortaya çıktığına işaret etti.

Yıldırım, şöyle konuştu:

"X'in konum verilerinden, bu hesapların büyük bölümünün ABD, Kanada, Almanya, Hollanda, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak ve Güney Asya gibi bölgelerden yönetildiği görülüyor. Bunlar her ne kadar birbirinden farklı hesaplarmış gibi, farklı misyonlara, dinlere, partilere, ideolojilere hizmet ediyormuş gibi görünse de özeline baktığımız zaman bunların birlikte hareket ettiğini görüyoruz. Diyelim ülkede herhangi bir olay oluyor, bu olayı aynı anda aynı anlayışla paylaşıyor. Bu şekilde sosyal medya üzerinden bir kamuoyu oluşuyor, kamuoyu üzerinden de bir algı oluşuyor. O algı üzerinden de ülkemizi, ülkemizi idare eden kişileri, o olaya karışan kimseleri linç etmeye varana kadar her türlü operasyona açık hale gelinmiş oluyor. Yargılamalar bile böyle bir linç karşısında etkisiz hale gelebiliyor."

AK Parti'li Yıldırım, haberin doğruluğunun araştırılmasının önemine dikkati çekti.