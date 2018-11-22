AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları listesi 2019
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan (İBB) adayı olmak üzere AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları son dakika belli oldu. 17 yıldır Türkiye'yi yöneten AK Parti kalesi konumundaki İstanbul 2019 yerel seçim adaylarını açıkladı. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti Küçükçekceme belediye başkan adayı olurken, Mehdi Eker ise Esenyurt belediye başkan adayı oldu. İşte AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları listesi 201922 Kasım 2018 Perşembe 12:07
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan (İBB) adayı olmak üzere AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları son dakika belli oldu. 17 yıldır Türkiye'yi yöneten AK Parti kalesi konumundaki İstanbul 2019 yerel seçim adaylarını açıkladı. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti Küçükçekceme belediye başkan adayı olurken, Mehdi Eker ise Esenyurt belediye başkan adayı oldu. İşte AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları listesi 2019
2019 belediye başkan adayları AK Parti listesi belli oldu. AK Parti İstanbul belediye başkan adayları 2019 listesinde kimin yer aldığı merak konusu oluyordu. AK Parti İstanbul belediye başkan adayları son dakika olarak açıklandı. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti Küçükçekceme belediye başkan adayı, AK Parti Avcılar belediye başkan adayı İbrahim Ulusoy, Silivri AK Parti belediye başkan adayı Hüseyin Turan oldu. AK Parti Esenyurt belediye başkan adayı Mehdi Eker, AK Parti Bağcılar belediye başkan adayı Lokman Çağrıcı, AK Parti Beykoz belediye başkan adayı ise Metin Külünk oldu. İşte AK Parti İstanbul 2019 belediye başkan adayları tam listesi.
Adalar AK Parti belediye başkan adayı Özlem Öztekin Vural
Ataşehir AK Parti belediye başkan adayı Mustafa Kara
Avcılar AK Parti belediye başkan adayı İbrahim Ulusoy
Başakşehir AK Parti belediye başkan adayıYasin Kartoğlu
Bahçelievler AK Parti belediye başkan adayı Hakan Bahadır
Bayrampaşa AK Parti belediye başkan adayı Yıldız Seferinoğlu
Çatalca AK Parti belediye başkan adayı Dilek Akdemir
Esenyurt AK Parti belediye başkan adayı M.Mehdi Eker
Sultangazi: Cahit Altunay
Küçükçekmece: Mevlüt Uysal
Büyükçekmece: Muhammet Alparslan
Beylikdüzü: Velittin Küçük
Bağcılar: Lokman Çağırıcı
Esenler: M.Tevfik Göksu
Güngören: Bünyamin Demir
Gaziosmanpaşa: H.Tahsin Usta
Eyüp: Seçkin Turan
Fatih: Hayri Baraçlı
Kağıthane: Temel Başalan
Zeytinburnu: Zafer Alsaç
Sarıyer: Salih Bayraktar
Üsküdar: İsmet Yıldırım
Sancaktepe:İsmail Erdem
Ümraniye: Yücel Aydın
Sultanbeyli: Hüseyin Keskin
Maltepe: Mehmet Erikçi
Pendik: Ahmet Cin
Tuzla: Şadi Yazıcı
Beykoz: Metin Külünk
Kartal: Ebubekir Taşyürek
Silivri: Hüseyin Turan
Arnavutköy: Abdullah Demirhan
Bakırköy: T.Mazlumoğlu Kestane
Beşiktaş: Ferşat Yıldırım
Çekmeköy: Ahmet Poyraz
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