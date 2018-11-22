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AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları listesi 2019

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan (İBB) adayı olmak üzere AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları son dakika belli oldu. 17 yıldır Türkiye'yi yöneten AK Parti kalesi konumundaki İstanbul 2019 yerel seçim adaylarını açıkladı. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti Küçükçekceme belediye başkan adayı olurken, Mehdi Eker ise Esenyurt belediye başkan adayı oldu. İşte AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları listesi 2019

22 Kasım 2018 Perşembe 12:07
AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları listesi 2019

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan (İBB) adayı olmak üzere AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları son dakika belli oldu. 17 yıldır Türkiye'yi yöneten AK Parti kalesi konumundaki İstanbul 2019 yerel seçim adaylarını açıkladı. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti Küçükçekceme belediye başkan adayı olurken, Mehdi Eker ise Esenyurt belediye başkan adayı oldu. İşte AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları listesi 2019

2019 belediye başkan adayları AK Parti listesi belli oldu. AK Parti İstanbul belediye başkan adayları 2019 listesinde kimin yer aldığı merak konusu oluyordu. AK Parti İstanbul belediye başkan adayları son dakika olarak açıklandı. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti Küçükçekceme belediye başkan adayı, AK Parti Avcılar belediye başkan adayı İbrahim Ulusoy, Silivri AK Parti belediye başkan adayı Hüseyin Turan oldu. AK Parti Esenyurt belediye başkan adayı Mehdi Eker, AK Parti Bağcılar belediye başkan adayı Lokman Çağrıcı, AK Parti Beykoz belediye başkan adayı ise Metin Külünk oldu. İşte AK Parti İstanbul 2019 belediye başkan adayları tam listesi.

Adalar AK Parti belediye başkan adayı Özlem Öztekin Vural 

Ataşehir AK Parti belediye başkan adayı Mustafa Kara

Avcılar AK Parti belediye başkan adayı İbrahim Ulusoy

Başakşehir AK Parti belediye başkan adayıYasin Kartoğlu 

Bahçelievler AK Parti belediye başkan adayı Hakan Bahadır

Bayrampaşa AK Parti belediye başkan adayı Yıldız Seferinoğlu 

Çatalca AK Parti belediye başkan adayı Dilek Akdemir 

Esenyurt AK Parti belediye başkan adayı M.Mehdi Eker

Sultangazi: Cahit Altunay

Küçükçekmece: Mevlüt Uysal

Büyükçekmece: Muhammet Alparslan

Beylikdüzü: Velittin Küçük

Bağcılar: Lokman Çağırıcı

Esenler: M.Tevfik Göksu

Güngören: Bünyamin Demir 

Gaziosmanpaşa: H.Tahsin Usta

Eyüp: Seçkin Turan 

Fatih: Hayri Baraçlı

Kağıthane: Temel Başalan

Zeytinburnu: Zafer Alsaç 

Sarıyer: Salih Bayraktar

Üsküdar: İsmet Yıldırım

Sancaktepe:İsmail Erdem

Ümraniye: Yücel Aydın 

Sultanbeyli: Hüseyin Keskin

Maltepe: Mehmet Erikçi 

Pendik: Ahmet Cin

Tuzla: Şadi Yazıcı 

Beykoz: Metin Külünk

Kartal: Ebubekir Taşyürek 

Silivri: Hüseyin Turan 

Arnavutköy: Abdullah Demirhan

Bakırköy: T.Mazlumoğlu Kestane

Beşiktaş: Ferşat Yıldırım

Çekmeköy: Ahmet Poyraz

 

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 12:07
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  • AhmetAhmet32 dk önce
    Esenler tefik ile gazetecileri dövmeye muhtarları dövmeye arsalara çökmeye devam yazıklar olsun ömrüm boyunca ak partime oy verdim bu adam yüzünden nefret ettim ak parti sonumuz bu adamlardan olacak
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