İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan (İBB) adayı olmak üzere AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları son dakika belli oldu. 17 yıldır Türkiye'yi yöneten AK Parti kalesi konumundaki İstanbul 2019 yerel seçim adaylarını açıkladı. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti Küçükçekceme belediye başkan adayı olurken, Mehdi Eker ise Esenyurt belediye başkan adayı oldu. İşte AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları listesi 2019

2019 belediye başkan adayları AK Parti listesi belli oldu. AK Parti İstanbul belediye başkan adayları 2019 listesinde kimin yer aldığı merak konusu oluyordu. AK Parti İstanbul belediye başkan adayları son dakika olarak açıklandı. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti Küçükçekceme belediye başkan adayı, AK Parti Avcılar belediye başkan adayı İbrahim Ulusoy, Silivri AK Parti belediye başkan adayı Hüseyin Turan oldu. AK Parti Esenyurt belediye başkan adayı Mehdi Eker, AK Parti Bağcılar belediye başkan adayı Lokman Çağrıcı, AK Parti Beykoz belediye başkan adayı ise Metin Külünk oldu. İşte AK Parti İstanbul 2019 belediye başkan adayları tam listesi.

Adalar AK Parti belediye başkan adayı Özlem Öztekin Vural

Ataşehir AK Parti belediye başkan adayı Mustafa Kara

Avcılar AK Parti belediye başkan adayı İbrahim Ulusoy

Başakşehir AK Parti belediye başkan adayıYasin Kartoğlu

Bahçelievler AK Parti belediye başkan adayı Hakan Bahadır

Bayrampaşa AK Parti belediye başkan adayı Yıldız Seferinoğlu

Çatalca AK Parti belediye başkan adayı Dilek Akdemir

Esenyurt AK Parti belediye başkan adayı M.Mehdi Eker

Sultangazi: Cahit Altunay

Küçükçekmece: Mevlüt Uysal

Büyükçekmece: Muhammet Alparslan

Beylikdüzü: Velittin Küçük

Bağcılar: Lokman Çağırıcı

Esenler: M.Tevfik Göksu

Güngören: Bünyamin Demir

Gaziosmanpaşa: H.Tahsin Usta

Eyüp: Seçkin Turan

Fatih: Hayri Baraçlı

Kağıthane: Temel Başalan

Zeytinburnu: Zafer Alsaç

Sarıyer: Salih Bayraktar

Üsküdar: İsmet Yıldırım

Sancaktepe:İsmail Erdem

Ümraniye: Yücel Aydın

Sultanbeyli: Hüseyin Keskin

Maltepe: Mehmet Erikçi

Pendik: Ahmet Cin

Tuzla: Şadi Yazıcı

Beykoz: Metin Külünk

Kartal: Ebubekir Taşyürek

Silivri: Hüseyin Turan

Arnavutköy: Abdullah Demirhan

Bakırköy: T.Mazlumoğlu Kestane

Beşiktaş: Ferşat Yıldırım

Çekmeköy: Ahmet Poyraz